Происшествия
Газета.RuВ Берлине не нашли подозрительных вещей на рождественском рынке
Правоохранительные органы Германии осмотрели рождественский рынок, где ранее были замечены подозрительные мужчины, и не нашли ничего необычного. Об этом сообщает телеканал n-tv. После проверки полиция сняла оцепление, а на окрестных улицах начали убирать ограждения.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
«Сейчас наши коллеги задействованы на рождественской ярмарке на Брайтшайдплац и проводят эвакуацию, чтобы проверить данные о возможном подозрительном предмете»,— говорится в сообщении полиции в Twitter.Коммерсантъвчера в 16:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 04:35, Ашберн
Политика
Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2»
Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.
Политика
Лавров рассказал о письме Трампа
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог для решения проблем в отношениях России и США.
Политика
В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне
Транспорт
Проезд на пассажирском транспорте в Казани подорожает до 30 рублей
Госкомитет РТ по тарифам опубликовал постановление о повышении стоимости проезда с 1 января 2020 года на общественном транспорте до 30 рублей за одну поездку.
Космос
Корабль Starliner вышел не на ту орбиту
Новейший космический корабль НАСА компании Boeing, стартовавший в пятницу к Международной космической станции, вышел на не расчетную орбиту, сообщил Центр управления полетами НАСА в Хьюстоне.
Происшествия
В Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории завода
В Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории комбикормового завода.
Происшествия
В ДР Конго нашли черный ящик разбившегося в октябре Ан-72
Футбол
Губерниев записал видеообращение к Сёмину
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Происшествия
Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе локализован
Политика
Выборы главы Абакана: проголосовали 15% избирателей
Происшествия
Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Кино
Уточнены прогнозы по стартовым сборам «Звездных войн 9»
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Происшествия
Против избивших полицейских в Апатитах подростков завели дело
Экономика
Глава ПФР объяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье, как проводится индексация пенсии уволившихся пенсионеров.
Политика
На Украине назвали поражением США протокол по газу с Россией
Подписав протокол по транзиту газа, Россия и Украина вышли победителями, а США в этой ситуации выглядят проигравшими, считает главный редактор «Страна.ua» Игорь Гужва.
Культура
Все монстры «Ведьмака» от Netflix – сравниваем с играми
Политика
Часть украинцев лишат соцвыплат
Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
Футбол
«Ливерпуль» сыграет против «Фламенго» в финале клубного ЧМ
Английский «Ливерпуль» в рамках полуфинала клубного чемпионата мира по футболу играл против мексиканского «Монтеррея».
Общество
Суд вынес приговор владельцу онлайн-кинотеатров с пиратскими фильмами
Красногорский городской суд Московской области признал виновным владельца подпольных онлайн-кинотеатров и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Экономика
В Госдуме раскрыли, почему в России стремительно богатеют олигархи из списка Forbes
По словам эксперта, существующая государственная система превратила Россию в рай для миллиардеров.
Политика
WP узнала об отказе Белого дома выделить срочную помощь Украине
Администрация президента США Дональда Трампа добилась от демократов из палаты представителей исключения из пакета законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году формулировки, которая подразумевает немедленное выделение военной помощи Украине.
Энергетика
Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев
Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Футбол
Гендиректор «Монако»: мы считаем, что должны играть лучше
По итогам 18 туров «Монако» набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала трогательное фото мужа и дочери
Очевидно, Вера решила исправиться, поскольку в ее микроблоге появилось милое фото, на котором можно увидеть ее младшую дочь Сару и мужскую руку, которая, очевидно, принадлежит Константину, пишет storinka.com.ua.
Энергетика
«Газпром» назвал условие возможных поставок газа на Украину
В документе указано, что «стороны рассмотрят возможность поставки газа в Украину с учетом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба (NCG) за исключением обоснованной скидки с учетом объема цены поставок».