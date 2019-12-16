Экономика
Капитал страныНакопительную часть пенсий заморозили до 2022 года
Президент России Владимир Путин продлил действие закона о заморозке накопительной части пенсии россиян до 2022 года. Глава страны подписал соответствующий проект закона, сообщает ТАСС. Работодатели перечисляют в Пенсионный фонд России сумму в размере 16% от заработной платы своих сотрудников.
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Политика
В ОБСЕ сообщили, когда согласуют участки разведения сил в Донбассе
Новые участки разведения сил в Донбассе будут согласованы в ближайшие недели или месяцы, заявил в интервью РИА Новости координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш.
Биатлон
Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию тремя словами
Напомним, Самуэльссон ранее призывал к дисквалификации российских биатлонистов и Союза биатлонистов России (СБР), а также бойкоту соревнований, проводимых в России.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Политика
В Германии признали проблемы «Северного потока-2» из-за санкций США
Правительство Германии признало, что из-за санкций США строительство газопровода «Северный поток-2» столкнется с новыми проблемами.
Политика
На Украине анонсировали новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Армия и оружие
Крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на заводские испытания в 2020 году
Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на заводские испытания в 2020 году, сообщил 16 декабря первый замглавы завода «Севмаш» Сергей Воронько телеканалу «Звезда».
Общество
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Происшествия
Насиловавшие детей члены секты осуждены в Подмосковье
Уточняется, что сектанты осуждены за истязания и сексуальное насилие над детьми, которых они удерживали в подвале в Подмосковье.
Политика
Зеленский предложил дать всем украинским регионам равные права
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник не стал комментировать законопроект Зеленского, пообещав, что Кремль «очень внимательно» изучит этот документ на предмет соответствия минским соглашениям и «формуле Штайнмайера», увязывающей вступление в силу закона об особом статусе Донбасса с проведением там справедливых выборов по стандартам ОБСЕ.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок
В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Происшествия
Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН
Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
Политика
Названа новая дата переговоров России и Украины по газу
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что следующие переговоры России и Украины по газу состоятся 19 декабря.
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии
"Назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет колонии общего режима", — огласила свое решение судья Ирина Вырышева.
Здоровье
Росздравнадзор Коми выявил нарушения в медицинской отрасли
Как отметила руководитель территориального органа Росздравнадзора по РК Марина Абрамова, за 11 месяцев текущего года ведомство провело 25 плановых проверочных мероприятий, и в 21 медицинской фармацевтической организации были выявлены нарушения обязательных требований в сфере обращения с лекарственными препаратами.
Политика
Немцов мог стать преемником Ельцина вместо Путина
Юмашев отметил, что на вопрос Ельцина о кандидатуре Путина он тогда высказался отрицательно, посчитав, что тот не годится на роль преемника.
Кино
Три российских фильма претендуют на «Оскар»
Фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" вошел в короткий список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм".
Происшествия
Мальчика из Омска временно поместят в интернат после пыток гречкой
В Омске восьмилетнего мальчика, которого родители истязали гречкой, поместят в школу-интернат.
Экономика
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
Общество
Россиян ждут восемь коротких рабочих недель в 2020 году
В Роструде напомнили, что в 2020 году у россиян будет восемь сокращенных рабочих недель.
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Спорт
WADA передало в РУСАДА 15 дел после перепроверки допинг-проб
По итога перепроверки допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории WADA ( Всемирное антидопинговое агентство) передало в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 15 дел, сообщила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Экономика
Центробанк задумался об ужесточении правил выдачи ипотеки
В России могут изменить правила выдачи ипотеки.
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии, сообщает администрация турецкого лидера во вторник.