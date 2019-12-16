Экономика

Капитал страныКапитал страныНакопительную часть пенсий заморозили до 2022 года

Президент России Владимир Путин продлил действие закона о заморозке накопительной части пенсии россиян до 2022 года. Глава страны подписал соответствующий проект закона, сообщает ТАСС. Работодатели перечисляют в Пенсионный фонд России сумму в размере 16% от заработной платы своих сотрудников.
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Прогрессивка назрела: о заморозке накопительной части пенсий

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РБКвчера в 09:31

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ТАССвчера в 07:51
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 11:25, Ашберн
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Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии, сообщает администрация турецкого лидера во вторник.
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В результате столкновений у Верховной рады пострадали 17 полицейских

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