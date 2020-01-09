Энергетика
Экономика сегодня«Сафмар» обеспечит поставки нефти в Белоруссию в полном объеме
Добыча нефти группой «Сафмар» объемом в 18 млн тонн позволит поставить нефть в Белоруссию в полном объеме, согласно графику Минэнерго РФ, сообщил представитель «Сафмара».
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«Сафмар» готов поставить в Белоруссию до февраля ещё 600 тыс. тонн нефти
Rambler News Serviceвчера в 11:03
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 02:56, Ашберн
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