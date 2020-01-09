Энергетика

News.ruNews.ruПодписан график поставок нефти из РФ в Белоруссию

Москва и Минск подписали график поставок нефти из России в Белоруссию. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник. По данным агентства, до конца января планируется поставить около 600 тысяч тонн нефти.
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Источник: Россия до конца января поставит в Белоруссию еще 600 тыс. тонн нефти

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Россия поставит Белоруссии еще 600 тыс. тонн нефти до конца января

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