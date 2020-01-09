Москва и Минск подписали график поставок нефти из России в Белоруссию. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник. По данным агентства, до конца января планируется поставить около 600 тысяч тонн нефти.

Подписан график поставок нефти из РФ в Белоруссию

Политика Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.

Происшествия Самолет Nordwind совершил жесткую посадку в Анталье Самолет Airbus A321 российской авиакомпании Nordwind Airlines в пятницу, 10 января, совершил жесткую посадку в турецкой Анталье.

Политика Украина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране Представители американских властей передали президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе МИД страны Вадиму Пристайко "важные данные" о крушении украинского пассажирского самолета в Иране.

Общество Грета Тунберг присоединилась к критике Федерера Шведская экоактивистка Грета Тунберг присоединилась к критике швейцарского теннисиста Роджера Федерера за его контракт с банком Credit Suisse, который инвестирует средства в добычу полезных ископаемых.

Футбол Адвокат подтвердил интерес «Фейеноорда» к Кокорину Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил информацию о заинтересованности клуба в подписании форварда «Зенита» Александра Кокорина.

Происшествия Бочкарева призналась в хранении наркотиков Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевского статуса Принц Гарри со своей женой американкой Меган Маркл решили больше не считаться «высокопоставленными» членами королевской семьи и самостоятельно зарабатывать деньги.

Армия и оружие Шойгу поручил отслеживать развертывание американских РСМД Министр обороны России Сергей Шойгу одной из главных задач российских военных в этом году назвал отслеживание развертывания США ракет средней и меньшей дальности (РСМД).