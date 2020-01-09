Энергетика
News.ruПодписан график поставок нефти из РФ в Белоруссию
Москва и Минск подписали график поставок нефти из России в Белоруссию. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник. По данным агентства, до конца января планируется поставить около 600 тысяч тонн нефти.
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Политика
Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.
Политика
Владимир Путин обсудит в Ялте развитие Крыма и Севастополя
Владимир Путин обсудит в Ялте развитие Крыма и Севастополя, Президент РФ встретится с руководителями этих двух субъектов страны.
Культура
Работа телепередач «Смехопанорама» и «Утренняя звезда» приостановлена
Вслед за телепередачей «Сам себе режиссёр» руководство ВГТРК приняло решение о приостановке двух других долгожителей ТВ — телепрограмм «Смехопанорама» и «Утренняя звезда».
Шоу-бизнес
Алексей Макаров показал, как сейчас выглядит дочь Любови Полищук
Актер Алексей Макаров показал в Instagram свежее селфи с актрисой Мариэттой Цигаль-Полищук.
Экономика
Наталья Касперская покинет совет директоров банка «Открытие»
Владелица компаний Infowatch Наталья Касперская сообщила, что покинет совет директоров банка «Открытие».
Происшествия
Самолет Nordwind совершил жесткую посадку в Анталье
Самолет Airbus A321 российской авиакомпании Nordwind Airlines в пятницу, 10 января, совершил жесткую посадку в турецкой Анталье.
Политика
Украина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране
Представители американских властей передали президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе МИД страны Вадиму Пристайко "важные данные" о крушении украинского пассажирского самолета в Иране.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Кассовые сборы фильма «Холоп», который вышел в прокат 26 декабря 2019 года, превысили 2 млрд рублей.
Общество
Грета Тунберг присоединилась к критике Федерера
Шведская экоактивистка Грета Тунберг присоединилась к критике швейцарского теннисиста Роджера Федерера за его контракт с банком Credit Suisse, который инвестирует средства в добычу полезных ископаемых.
Футбол
Адвокат подтвердил интерес «Фейеноорда» к Кокорину
Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил информацию о заинтересованности клуба в подписании форварда «Зенита» Александра Кокорина.
Экономика
Росстат назвал размер инфляции в России в 2019 году
Ранее ЦБ заявил, что размер инфляции в России в 2019 году составил 3%.
Происшествия
Бочкарева призналась в хранении наркотиков
Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевского статуса
Принц Гарри со своей женой американкой Меган Маркл решили больше не считаться «высокопоставленными» членами королевской семьи и самостоятельно зарабатывать деньги.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Шоу-бизнес
Лолита Милявская выиграла первый суд у пятого мужа Дмитрия Иванова
По словам известного адвоката Сергея Жорина, Лолита Милявская выиграла первый суд у пятого мужа Дмитрия Иванова.
Общество
Москва вошла в пятерку лучших городов мира
Москва стала одним из лучших городов мира по версии международной консалтинговой компании Resonance Consultancy.
Гаджеты
Топ-менеджер Xiaomi слил цену и дату анонса Xiaomi Mi 10
Менеджер по новой продукции Xiaomi Ван Тенг Томас (Wang Teng Thomas) в Weibo прямо намекнул на цену и дату анонса Xiaomi Mi 10.
Политика
Россию обязали заплатить Украине за Крым
Россию обязали возместить украинским компаниям потери, которые они понесли, потеряв активы в Крыму.
Армия и оружие
Шойгу поручил отслеживать развертывание американских РСМД
Министр обороны России Сергей Шойгу одной из главных задач российских военных в этом году назвал отслеживание развертывания США ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Экономика
Вloomberg: ущерб Великобритании от «Брексита» достиг $170 млрд
Выход Великобритании из Евросоюза на сегодняшний день обошелся стране в $170 млрд, до конца года Лондон потеряет еще около $90 млрд, сообщает Bloomberg.
Кино
Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби
Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Единоборства
Тренер Макгрегора: Хабиб убегал от меня, а я его бил
Спарринг-партнёр и тренер Конора Макгрегора Диллон Дэнис вспомнил о массовой драке после боя ирландца с Хабибом Нурмагомедовым.
Экономика
Система быстрых платежей стала платной
С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) - от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для клиентов.
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
Армия и оружие
В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер
Общество
В Армении отреагировали на заявление о запуске авиасообщения с Крымом
Ранее 10 января Черняк заявил, что уже весной состоится запуск регулярных авиарейсов между Симферополем и Ереваном.