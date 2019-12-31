Политика
REGNUMПодписан контракт на транзит российского газа через Украину
Результатом двусторонних переговоров в Вене стало подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину, сообщил 31 декабря журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер.
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Общество
Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Культура
Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про его возраст
Кино
Назван сюжет нового фильма о Гарри Поттере
Новая лента станет началом сериала. В нём сюжет будет посвящён младшему сыну Гарри Поттера Альбусу Северусу.
Экономика
Росстат заявил о сокращении числа бедных в России
За период с января по сентябрь 2019 года число граждан с доходами ниже прожиточного минимума составило 19,2 млн человек или 13,1% от общей численности населения страны.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Политика
Forbes оценил санкции США против «Северного потока-2»
Напомним, президент США Дональд Трамп 21 декабря подписал военный бюджет на 2020 год, который включает пункт о введении санкций против компаний, предоставляющих услуги по укладке газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Политика
Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента
Футбол
«Челси» выиграл у «Арсенала» благодаря двум голам в концовке
Авто
Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей
Южнокорейские компании Hyundai Motor и KIA Motors из-за разных дефектов отзывают в Южной Корее 640 тысяч автомобилей шести моделей.
Шоу-бизнес
Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой
Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».
Гаджеты
Флагманский Redmi K30 5G поступит в продажу раньше ожидаемого
Представители Redmi не могли поступить иначе, и теперь такого долгожданного смартфона с поддержкой технологии 5G, стоит ожидать уже 7 января.
Происшествия
Авиакомпания Bek Air назвала предварительную причину крушения самолета
Потерпевший катастрофу самолет вылетел вслед за Airbus 321 через минуту, что тоже является подтверждением причины трагедии, добавил Эрик Сапаров.
Финансы
За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%
По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
Хоккей
«Питтсбург» обыграл «Оттаву» с тремя очками Малкина
Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» уверенно обыграл команду «Оттава Сенатроз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
Политика
Путин не поздравил с Новым годом лидеров Украины и Грузии
Президент России Владимир Путин направил поздравления мировым лидерам с наступающим Новым годом, однако Украины и Грузии не было в списке стран, который опубликован на сайте Кремля.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Спорт
Глава WADA высказался о работе над российским допинговым кризисом
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился мнением о работе организации над российским допинговым кризисом, передает официальный сайт агенства.
Общество
Карлос Гон объяснил отъезд из Японии «политическим преследованием»
Бывший глава Nissan Карлос Гон заявил, что он находится в Ливане и не скрывается от правосудия, а стремится избежать «несправедливости и политического преследования» в рамках уголовного процесса в Японии за предполагаемые финансовые нарушения.
Общество
Кадастровая палата разъяснила закон о компенсациях при утрате жилья
Как отмечает сотрудник Кадастровой палаты Надежда Левченко, закон будет иметь и обратную силу в тех случаях, когда жилье добросовестных покупателей было истребовано в собственность государства.
Общество
ВЦИОМ перечислил самые популярные у россиян новогодние блюда
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) рассказал о самых популярных блюдах на новогодних столах россиян.
Гаджеты
В сети появились новые рендеры iPhone SE 2
В сети опубликованы новые рендеры бюджетной новинки от Apple — смартфона iPhone SE2, который станет преемником iPhone SE.
Происшествия
В ХМАО рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
В департаменте здравоохранения ХМАО рассказали, что четыре человека были госпитализированы в Сургутскую травматологическую больницу после столкновения автобуса с грузовым тралом.
Энергетика
Россия и Украина подписали в Вене 5-летний контракт на транзит газа
Россия и Украина подписали 5-летнее соглашение о транзите газа в Европу, действие которого вступает в силу с 1 января 2020 года.
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Общество
Мантуров сообщил сроки повторной индексации утильсбора на автомобили
Гаджеты
Озвучены характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X
Приставка от компании Microsoft получит аналогичный процессор, что и PlayStation 5. Предполагается, что новый Xbox выйдет с видеоускорителем Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мгц.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях
Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
Происшествия
В Китае распространяется неизвестная пневмония
Власти Уханя в китайской провинции Хубэй сообщили, что в городе непрерывно выявляют случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения.