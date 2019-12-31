Политика

REGNUMREGNUMПодписан контракт на транзит российского газа через Украину

Результатом двусторонних переговоров в Вене стало подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину, сообщил 31 декабря журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер.
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Что случилось этой ночью: вторник, 31 декабря

Интерфакс00:30

РБК: Россия и Украина сорвали сроки подписания соглашения по газу

Телеканал 360°вчера в 07:46

Новое газовое соглашение между Россией и Украиной уже вступило в силу

Эхо Москвы00:30

Украина и Россия подписали контракт по транзиту газа

Известиявчера в 16:36

Россия и Украина подписали договор по транзиту газа

RT на русскомвчера в 17:25

Россия и Украина подписали контракт на транзит газа

РИА Новостивчера в 16:18

В мировое соглашение «Газпрома» не вошли поставки газа на Украину

РБКвчера в 21:34
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Происшествия

На юге Москвы произошел пожар на складе газовых баллонов

РБК 00:21
Общество

Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:51
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Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про его возраст

Культуромания вчера в 07:20
Кино

Назван сюжет нового фильма о Гарри Поттере

Новая лента станет началом сериала. В нём сюжет будет посвящён младшему сыну Гарри Поттера Альбусу Северусу.
News.ru 00:43
Экономика

Росстат заявил о сокращении числа бедных в России

За период с января по сентябрь 2019 года число граждан с доходами ниже прожиточного минимума составило 19,2 млн человек или 13,1% от общей численности населения страны.
REGNUM вчера в 08:46
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Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
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Forbes оценил санкции США против «Северного потока-2»

Напомним, президент США Дональд Трамп 21 декабря подписал военный бюджет на 2020 год, который включает пункт о введении санкций против компаний, предоставляющих услуги по укладке газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета вчера в 21:52
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Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента

Московский Комсомолец вчера в 09:57
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«Челси» выиграл у «Арсенала» благодаря двум голам в концовке

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Авто

Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей

Южнокорейские компании Hyundai Motor и KIA Motors из-за разных дефектов отзывают в Южной Корее 640 тысяч автомобилей шести моделей.
Автоновости дня 29 декабря в 22:11
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Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой

Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».
Телеканал 360° вчера в 21:55
Гаджеты

Флагманский Redmi K30 5G поступит в продажу раньше ожидаемого

Представители Redmi не могли поступить иначе, и теперь такого долгожданного смартфона с поддержкой технологии 5G, стоит ожидать уже 7 января.
The GEEK вчера в 05:37
Происшествия

Авиакомпания Bek Air назвала предварительную причину крушения самолета

Потерпевший катастрофу самолет вылетел вслед за Airbus 321 через минуту, что тоже является подтверждением причины трагедии, добавил Эрик Сапаров.
RuNews24.ru вчера в 11:12
Финансы

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
Газета.Ru 29 декабря в 11:08
Хоккей

«Питтсбург» обыграл «Оттаву» с тремя очками Малкина

Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» уверенно обыграл команду «Оттава Сенатроз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
REGNUM вчера в 23:45
Шоу-бизнес

Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу

Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
News.ru 29 декабря в 08:30
Политика

Путин не поздравил с Новым годом лидеров Украины и Грузии

Президент России Владимир Путин направил поздравления мировым лидерам с наступающим Новым годом, однако Украины и Грузии не было в списке стран, который опубликован на сайте Кремля.
Mockva.ru вчера в 07:06
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Спорт

Глава WADA высказался о работе над российским допинговым кризисом

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился мнением о работе организации над российским допинговым кризисом, передает официальный сайт агенства.
Газета.Ru вчера в 16:31
Общество

Карлос Гон объяснил отъезд из Японии «политическим преследованием»

Бывший глава Nissan Карлос Гон заявил, что он находится в Ливане и не скрывается от правосудия, а стремится избежать «несправедливости и политического преследования» в рамках уголовного процесса в Японии за предполагаемые финансовые нарушения.
Коммерсантъ 00:29
Общество

Кадастровая палата разъяснила закон о компенсациях при утрате жилья

Как отмечает сотрудник Кадастровой палаты Надежда Левченко, закон будет иметь и обратную силу в тех случаях, когда жилье добросовестных покупателей было истребовано в собственность государства.
РБК 00:03
Общество

ВЦИОМ перечислил самые популярные у россиян новогодние блюда

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) рассказал о самых популярных блюдах на новогодних столах россиян.
iReactor вчера в 23:36
Гаджеты

В сети появились новые рендеры iPhone SE 2

В сети опубликованы новые рендеры бюджетной новинки от Apple — смартфона iPhone SE2, который станет преемником iPhone SE.
Профиль 29 декабря в 09:41
Происшествия

В ХМАО рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

В департаменте здравоохранения ХМАО рассказали, что четыре человека были госпитализированы в Сургутскую травматологическую больницу после столкновения автобуса с грузовым тралом.
RT на русском 00:21
Энергетика

Россия и Украина подписали в Вене 5-летний контракт на транзит газа

Россия и Украина подписали 5-летнее соглашение о транзите газа в Европу, действие которого вступает в силу с 1 января 2020 года.
RuNews24.ru 00:41
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM вчера в 22:33
Общество

Мантуров сообщил сроки повторной индексации утильсбора на автомобили

Тарантас Ньюс вчера в 08:51
Гаджеты

Озвучены характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X

Приставка от компании Microsoft получит аналогичный процессор, что и PlayStation 5. Предполагается, что новый Xbox выйдет с видеоускорителем Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мгц.
iReactor вчера в 23:34
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях

Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
Газета.Ru вчера в 05:52
Происшествия

В Китае распространяется неизвестная пневмония

Власти Уханя в китайской провинции Хубэй сообщили, что в городе непрерывно выявляют случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения.
РИА Новости вчера в 22:28
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