Политика
РИА НовостиРоссия и Украина подписали контракт на транзит газа
Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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Общество
МИД опроверг информацию о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»
МИД опроверг информацию о проведении вечеринки за 2,5 млн руб. «в стиле Гэтсби» — данное мероприятие устраивает коммерческое предприятие, с которым перепутали министерство, говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Политика
Forbes оценил санкции США против «Северного потока-2»
Напомним, президент США Дональд Трамп 21 декабря подписал военный бюджет на 2020 год, который включает пункт о введении санкций против компаний, предоставляющих услуги по укладке газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Энергетика
СМИ: Словакия блокирует подписание контракта на транзит газа через Украину
Москва и Киев согласовали тексты контрактов на транзит газа, однако Словакия отказывается принимать газ в предлагаемой конфигурации участников.
Футбол
«Эвертон» собирается приобрести Хамеса Родригеса
Здоровье
Депздрав рекомендовал не смешивать алкоголь в новогоднюю ночь
По мнению врача, "убийцами фигуры" на новогоднем столе в первую очередь являются майонез и шампанское.
Происшествия
В Китае распространяется неизвестная пневмония
Власти Уханя в китайской провинции Хубэй сообщили, что в городе непрерывно выявляют случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Политика
В Крыму на границе задержали двух украинцев с криминальным прошлым
Крымские пограничники на границе полуострова с соседним государством задержали двух граждан Украины с криминальным прошлым, которые пытались попасть в Россию минуя пункты пропуска.
Происшествия
В Москве КамАЗ столкнулся с трамваем
КамАЗ столкнулся с трамваем в Москве в районе Коптевского бульвара и Соболевского проезда в понедельник, 30 декабря.
Общество
Карлос Гон объяснил отъезд из Японии «политическим преследованием»
Бывший глава Nissan Карлос Гон заявил, что он находится в Ливане и не скрывается от правосудия, а стремится избежать «несправедливости и политического преследования» в рамках уголовного процесса в Японии за предполагаемые финансовые нарушения.
Общество
Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Хоккей
Овечкин отказался от участия в матче всех звезд
После матча с «Коламбусом» российская звезда НХЛ Александр Овечкин заявил, что в 2020 году он не примет участие в традиционной встрече лучших игроков лиги, несмотря на то, что болельщики выбрали его капитаном команды.
Здоровье
Названы самые необычные диагнозы в 2019 году
Австрийское издание Kurier рассказало случаи самых необычных диагнозов 2019 года.
Общество
Продажи Huawei выросли на 18%, несмотря на санкции США
Китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies заявила о росте продаж примерно на 18% в 2019 году, сообщает Associated Press.
Общество
В США курсанты регулярно встречали инструктора нацистским приветствием
Группа курсантов, проходящих подготовку на курсах для тюремных надзирателей в Западной Вирджинии, "в знак уважения" регулярно встречала нацистским приветствием своего инструктора, которая считала себя "крутой как Гитлер", следует из доклада департамента штата по военным вопросам и общественной безопасности.
Финансы
За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%
По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
Здоровье
В Ардоне после реконструкции открыли Центральную районную больницу
Общество
В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Происшествия
Трехмесячную девочку нашли мертвой на обочине в Кузбассе
Шоу-бизнес
Киркоров вступился за детей, которых обвинили в «вещизме»
Филипп Киркоров ответил в эфире телешоу "Модный приговор" на Первом канале на вопрос о том, не мешает ли ему в воспитании детей их якобы пристрастие к вещам.
Происшествия
В Петербурге арестован второй подозреваемый в подготовке терактов
В Санкт-Петербурге арестован второй подозреваемый в подготовке терактов в новогодние праздники, такое решение вынес Дзержинский районный суд.
Транспорт
В Госдуме предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»
Милонов предложил главе Госавтоинспекции Михаилу Черникову наказывать водителей, злоупотребляющих аварийным сигналом, а также промоутеров и велосипедистов, способствующих образованию пробок на дорогах.
Происшествия
До 13 человек увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом в ХМАО
Число пострадавших в ДТП в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) увеличилось до 13 человек.
Политика
Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента
Происшествия
Рубец на сердце: жители дома в Магнитогорске вспоминают день трагедии
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года, погибли 39 человек.
Культура
Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про его возраст
Экономика
Мирзиёев увеличил пенсии и зарплаты бюджетникам с 1 февраля 2020 года
С 1 февраля 2020 года в Узбекистане в 1,07 раза вырастет размер зарплат работников бюджетных учреждений и организаций, пенсий, стипендий, пособий, а также материальной помощи малообеспеченным семьям.
Гаджеты