Китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies заявила о росте продаж примерно на 18% в 2019 году, сообщает Associated Press.

Еще до формирования пальцев в конечностях четвероногих сеть кожных лучей парных плавников у некоторых лопастеперых упрощалась, число этих лучей уменьшалось, а верхняя сторона плавника приобретала отличия от нижней, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.