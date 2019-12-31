Политика

REGNUMREGNUMПодписан контракт на транзит российского газа через Украину

Результатом двусторонних переговоров в Вене стало подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину, сообщил 31 декабря журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер.
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В новый год - с новым контрактом: подробности соглашения по газу между Москвой и Киевом

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Москва и Киев подписали документы по газовому транзиту

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Газпром подписал документы с Киевом о продолжении транзита газа

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
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КамАЗ насмерть сбил ребенка на «зебре» в Подмосковье

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Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира — 2020 подходит к концу, осталось сыграть восемь матчей, однако четвертьфинальные расклады начинают постепенно прорисовываться уже сейчас.
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Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Вести.Ru вчера в 21:09
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Россельхознадзор временно запретил ввоз цитрусовых из Китая

Россельхознадзор сообщил о временной приостановке импорта цитрусовых культур из Китая.
Коммерсантъ вчера в 13:41
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Газета.Ru вчера в 16:31
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Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
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Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про его возраст

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Водителей предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил обращение главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением ввести наказание для тех, кто провоцирует пробки злоупотреблением «аварийкой».
Lenta.ru вчера в 21:16
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Генеральный директор Первого канала и продюсер фильма Константин Эрнст рассказал, что лента предоставила возможность посмотреть на происходившие в начале XIX века события из 2020 года.
News-24.ru 28 декабря в 05:24
Хоккей

Три очка Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Оттавой»

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Питтсбурга". Одним из героев матча стал российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин.
Газета.Ru вчера в 22:00
Политика

Зеленский озвучил запланированный Украиной доход от транзита газа

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Фейсбук озвучил свои ожидания от подписания контракта с РФ на транзит российского газа в Европу через территорию Незалежной.
Московский Комсомолец вчера в 17:32
Происшествия

Председателя счетной палаты Горно-Алтайска подозревают в мошенничестве

По подозрению в мошенничестве задержан председатель контрольно-счетной палаты города Горно-Алтайска (Республика Алтай) Виктор Сорокин.
РЕН ТВ вчера в 23:41
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Гончарук заявил о выделении 72 млрд. гривен на медицинскую реформу

Напомним, что еще в августе прошлого года в бюджете Украины закончились средства, предусмотренные на лечение тяжелобольных граждан страны за границей за государственный счет.
ИА Новороссия вчера в 12:58
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Раскрыты характеристики PlayStation 5

Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.
Lenta.ru вчера в 22:37
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Продажи Huawei выросли на 18%, несмотря на санкции США

Китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies заявила о росте продаж примерно на 18% в 2019 году, сообщает Associated Press.
Газета.Ru вчера в 22:27
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Космос

Что 2020 нам готовит?

В 1978 году Артур Кларк составил подробную хронологию прорывных достижений человека.
Росбалт вчера в 07:44
Авто

Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей

110km.ru вчера в 06:31
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В состав Черноморского флота вошел корабль «Ингушетия» с «Калибрами»

Малый ракетный корабль (МРК) «Ингушетия», оснащенный универсальным ракетным комплексом «Калибр», вошел в состав Черноморского флота, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.
РБК 28 декабря в 09:21
Футбол

Журналисты признали «Ливерпуль» лучшей командой 2019 года

Международная ассоциация спортивной прессы опубликовала итоги голосования, где выбирали лучшую спортивную команду 2019 года.
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Спорт

На «Тур де Ски» в Тоблахе состоятся гонки с раздельным стартом

В рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» сегодня, 31 декабря, состоятся две гонки с раздельным стартом — на 10 километров у женщин и на 15 километров у мужчин.
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Экономика

Быстрые переводы по номеру телефона могут стать платными с нового года

Переводы по номеру телефона могут стать платными для россиян, так как банки будут вынуждены переложить часть издержек на клиентов, считают эксперты.
News.ru вчера в 15:31
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Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти

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В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей

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Карлос Гон подтвердил свой отъезд из Японии

Бывший глава автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон подтвердил, что покинул Японию, и заявил, что спасался от политического преследования.
RT на русском вчера в 23:08
Общество

«Яндекс» выиграл спор у Rambler по использованию слова «афиша»

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Еще до формирования пальцев в конечностях четвероногих сеть кожных лучей парных плавников у некоторых лопастеперых упрощалась, число этих лучей уменьшалось, а верхняя сторона плавника приобретала отличия от нижней, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.
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Ольга Бузова улетела отдыхать в Куршевель с возлюбленным

Ведущая и певица Ольга Бузова отправилась в отпуск не одна, а со своим новым возлюбленным Давидом.
66.ru вчера в 05:37
Как работают Яндекс.Новости?
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