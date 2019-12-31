Результатом двусторонних переговоров в Вене стало подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину, сообщил 31 декабря журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Подписан контракт на транзит российского газа через Украину

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