с чего всё началось

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures Inc. подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.

РКК «Энергия» заключила контракт на выход туриста в открытый космос

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Экономика МВФ прогнозирует падение российского ВВП Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году. 349

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