с чего всё началось

Подписан первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос. Об этом сообщается на сайте Ракетно-космической корпорации "Энергия". Контракт заключен с американской компанией Space Adventures Inc.

Подписан первый в истории контракт на выход туриста в открытый космос

Здоровье В ЕС одобрили «Ремдесивир» для лечения коронавируса Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕАЛС) одобрило "Ремдесивир" в качестве первого препарата, который может использоваться для лечения вызванного коронавирусом инфекционного заболевания. 1

Общество В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым. 5,4K

Шоу-бизнес Екатерина Климова хорошеет, несмотря на возраст Екатерина Климова не задумывается по поводу возраста. Она спокойно может выложить фото без мейкапа или обсудить внешность с подписчиками. 6

Политика Зеленский объявил об уходе в разведку Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Комитета по вопросам разведки. Об этом сообщается на сайте офиса украинского лидера. 2

Общество В трансляции парада Победы появились спецэффекты Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT. 495

Общество Audi разрывает контракт с Собчак из-за подозрений в расизме Немецкая версия журнала Business Insider сообщила, что Audi разрывает договор о сотрудничестве с телеведущей Ксенией Собчак, которая была амбассадором бренда в России, из-за предполагаемых расистских высказываний в соцсетях. 307

Авто Обновленный Genesis G70 показали без камуфляжа В сети появились изображения обновлённого Genesis G70 без камуфляжа. Снимки опубликовал портал The Korean Car Blog.

Авто Немецкий дилер Lada требует возобновления поставок Немецкий дистрибьютор LADA, компания Lada Deutschland GmbH оформила петицию в адрес АвтоВАЗа, Минэкономразвития и посольства РФ с просьбой вернуть машины российской марки на рынки Германии и всего Евросоюза. 33

Происшествия Известный мотоблогер разбился насмерть на трассе Известный мотоблогер Александр Diablo R1 погиб на трассе Р-22 «Каспий», по дороге из Тамбова в Волгоград. 41

Политика Посол России рассказал о реакции Германии на статью Путина Посол России в Германии Сергей Нечаев рассказал о реакции в Берлине на статью Владимира Путина о Второй мировой войне. 828

Происшествия В Крыму задержаны подозреваемые в похищении человека ради выкупа В Крыму возбуждено уголовное в отношении трех приезжих из Чечни, которых подозревают в похищении жителя Ялты ради выкупа и с применением насилия и в вымогательстве. 80

Политика В контактной группе начался диалог по закону о статусе Донбасса Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на состоявшейся в четверг видеоконференции впервые начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал фото своего отца-генерала Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера. 42

Энергетика ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран. 3

Общество В Москве умерли 25 пациентов с коронавирусом "В Москве скончались 25 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении. 959