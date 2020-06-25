Общество
Газета.RuПодписан первый в истории контракт на выход туриста в открытый космос
Подписан первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос. Об этом сообщается на сайте Ракетно-космической корпорации "Энергия". Контракт заключен с американской компанией Space Adventures Inc.
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Здоровье
В ЕС одобрили «Ремдесивир» для лечения коронавируса
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕАЛС) одобрило "Ремдесивир" в качестве первого препарата, который может использоваться для лечения вызванного коронавирусом инфекционного заболевания.
ТАСС 09:12
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Происшествия
Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы
Москва, 25 июня 2020, 12:28 — REGNUM Против солдата-срочника, который разбил стекло микроавтобуса Федеральной службы охраны (ФСО) перед парадом Победы в Москве, не стали возбуждать уголовное дело.
REGNUM 05:28
Шоу-бизнес
Екатерина Климова хорошеет, несмотря на возраст
Екатерина Климова не задумывается по поводу возраста. Она спокойно может выложить фото без мейкапа или обсудить внешность с подписчиками.
Татарстан Сегодня 07:48
Общество
Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущева в США
Известия 15:51
Политика
Зеленский объявил об уходе в разведку
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Комитета по вопросам разведки. Об этом сообщается на сайте офиса украинского лидера.
Московский Комсомолец 10:09
Общество
В трансляции парада Победы появились спецэффекты
Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
Общество
Audi разрывает контракт с Собчак из-за подозрений в расизме
Немецкая версия журнала Business Insider сообщила, что Audi разрывает договор о сотрудничестве с телеведущей Ксенией Собчак, которая была амбассадором бренда в России, из-за предполагаемых расистских высказываний в соцсетях.
Sostav.ru вчера в 23:10
Авто
Обновленный Genesis G70 показали без камуфляжа
В сети появились изображения обновлённого Genesis G70 без камуфляжа. Снимки опубликовал портал The Korean Car Blog.
За рулем Кубань 01:13
Авто
Немецкий дилер Lada требует возобновления поставок
Немецкий дистрибьютор LADA, компания Lada Deutschland GmbH оформила петицию в адрес АвтоВАЗа, Минэкономразвития и посольства РФ с просьбой вернуть машины российской марки на рынки Германии и всего Евросоюза.
Автоновости дня 09:20
Происшествия
Известный мотоблогер разбился насмерть на трассе
Известный мотоблогер Александр Diablo R1 погиб на трассе Р-22 «Каспий», по дороге из Тамбова в Волгоград.
Lenta.ru 14:20
Космос
Опубликован каталог объектов для поиска внеземной жизни
РИА Новости 23 июня в 04:59
Политика
Посол России рассказал о реакции Германии на статью Путина
Посол России в Германии Сергей Нечаев рассказал о реакции в Берлине на статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
Военное дело вчера в 11:13
Политика
Путин заявил, что у прямых выплат населению были противники
Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС.
Газета.Ru 15:13
Общество
Многие протестующие покинули «автономную зону» в Сиэтле
ПолитРоссия 02:57
Происшествия
В Крыму задержаны подозреваемые в похищении человека ради выкупа
В Крыму возбуждено уголовное в отношении трех приезжих из Чечни, которых подозревают в похищении жителя Ялты ради выкупа и с применением насилия и в вымогательстве.
Интерфакс 06:08
Политика
В контактной группе начался диалог по закону о статусе Донбасса
Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на состоявшейся в четверг видеоконференции впервые начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса.
ТАСС 14:47
Гаджеты
Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12 для Mi 10 Lite
Evo-rus.com 07:50
Политика
Аксёнов заявил, что СССР не распался бы при «президенте Путине»
СССР не распался бы, если бы президентом тогда был действующий российский лидер Владимир Путин.
RT на русском 14:28
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото своего отца-генерала
Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
News.ru вчера в 07:37
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Энергетика
ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина
Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран.
Газета.Ru 12:48
Шоу-бизнес
Марина Зудина показала свои фото накануне родов с 60-летним Табаковым
На днях Зудина выложила снимки, сделанные в 1995 году.
Woman.ru 10:22
Авто
АвтоВАЗ готовится к выпуску автомобилей на новой платформе
«АвтоВАЗ» готовится к производству моделей на новой платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
Автоновости дня 03:09
Происшествия
В Подмосковье утонули трое детей
Газета.Ru 14:29
Финансы
Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка
После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
В Москве умерли 25 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 25 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
ТАСС 16:00
Общество
В Гидрометцентре предупредили о повышенном уровне солнечного излучения
Ученый отметил, что очень высокий и высокий уровни УФ-индекса в ближайшее время будут отмечены в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а также на юге Сибири.
Радио Комсомольская правда вчера в 05:57
Шоу-бизнес
Личный фотограф Пугачевой показал ее снимок в купальнике
Фотограф Роман Родин опубликовал архивный снимок примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой в купальнике swim-dress.
ФАН 09:23