Общество

Газета.RuГазета.RuПодписан первый в истории контракт на выход туриста в открытый космос

Подписан первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос. Об этом сообщается на сайте Ракетно-космической корпорации "Энергия". Контракт заключен с американской компанией Space Adventures Inc.
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с чего всё началось
«Планируется, что в ходе экспедиции один из участников космического полета совместно с профессиональным российским космонавтом совершит выход в открытый космос из российского сегмента МКС», — говорится в сообщении
 РКК «Энергия».
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