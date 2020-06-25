Общество

РИА НовостиРИА НовостиРКК «Энергия» заключила контракт на выход туриста в открытый космос

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures Inc. подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
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с чего всё началось
«Планируется, что в ходе экспедиции один из участников космического полета совместно с профессиональным российским космонавтом совершит выход в открытый космос из российского сегмента МКС», — говорится в сообщении
 РКК «Энергия».
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