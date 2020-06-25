Общество
РИА НовостиРКК «Энергия» заключила контракт на выход туриста в открытый космос
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures Inc. подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
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Общество
В Росавиации планируют возобновить международные полеты
Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Происшествия
Сын погибшего в ДТП ответил на предложение Ефремова об «усыновлении»
РИА Новости 12:15
Политика
Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму
Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом.
ТАСС 11:17
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
Кино
Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»
Сюжет фильма перенесет зрителя в 1984 год, когда были зафиксированы первые звуки, доносившиеся с глубины в 12 километров.
ГЛАС.RU 22 июня в 08:36
Политика
Financial Times (Великобритания): Россия не может себе позволить еще 15 лет войны с Западом (Financial Times)
Владимир Путин хочет, чтобы ему предоставили возможность просидеть у власти еще 15 лет.
ИноСМИ 06:18
Общество
Титов объявил «корона-стоп» на возвращение в Россию бизнесменов
Бизнесмены из «лондонского списка», покинувшие Россию из-за угрозы уголовного преследования, пока не будут возвращаться на родину из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявил ТАСС уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.
РБК 11:23
Политика
В КГБ Белоруссии против Лукашенко устроили анонимный протест
У президента Белоруссии Александра Лукашенко возникли новые проблемы перед выборами.
Дни.ру 00:55
Игры
«Приготовьтесь быть заинтригованными»: инсайдер намекнул на появление нового сюжетного контента в ремейке Resident Evil 4
3DNews 09:17
Политика
МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о флаге ЛГБТ над посольством США, заявил, что "мы из Кремля не видим здания американского посольства".
РИА Новости 11:38
Шоу-бизнес
Собчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
Игры
CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Российская газета 13:01
Общество
В Москве на некоторых участках желающих принять участие в онлайн-голосовании оказалось больше, чем избирателей
В Москве на некоторых избирательных участках желающих принять участие в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции оказалось больше, чем избирателей.
Эхо Москвы вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Ивлеева объяснила, зачем хвастается роскошной жизнью
Evo-rus.com 08:16
Общество
Собянин: спешить с отправкой детей в детсады в Москве не стоит
Требования к работе в детских садах персоналу, количеству детишек в группе, чтобы потоки не пересекались и так далее очень серьезные, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Вести.Ru 12:30
Игры
В сети нашли ещё одно упоминание младшей версии Xbox Series X
В июньских пометках к девкиту консоли следующего поколения от Microsoft были обнаружены упоминания Xbox Series S наряду с Xbox Series X. Об этом сообщил портал Wccftech.
CyberSport.ru вчера в 23:42
Политика
США предупредили Россию об изоляции в ООН
Россия и Китай столкнутся с изоляцией в Организации Объединенных Наций, если продолжат блокировать американские проекты резолюции Совета Безопасности ООН о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.
Lenta.ru 05:30
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 25 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:22
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Здоровье
Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье
Подмосковный Минздрав опубликовал обновленную статистику распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Kolomna-spravka.ru вчера в 15:07
Общество
Суд США обязал Telegram вернуть покупателям Gram $1,22 млрд
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram Group Inc. вернуть покупателям цифровых токенов Gram $1,22 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда.
Газета.Ru 13:12
Общество
В РФ смягчили ограничения на въезд иностранных специалистов
Правительство РФ своим распоряжением смягчило ограничения на въезд в Россию иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в РФ.
Интерфакс 11:54
Политика
Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Евгения Примакова на должность руководителя Россотрудничества.
Вести.Ru 08:02
Политика
Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал
Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
Общество
Алексей Пивоваров покинул пост главного редактора RTVI
Алексей Пивоваров с 25 июня покинет пост главного редактора телеканала RTVI.
Sostav.ru 10:15
Авто
Для российских водителей 1 июля вступят в силу новые правила
С июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
РИА Новости 13:17
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото своего отца-генерала
Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
News.ru вчера в 07:37