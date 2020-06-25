с чего всё началось

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures Inc. подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.

Общество В Росавиации планируют возобновить международные полеты Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации. 376

Общество В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым. 4,9K

Политика Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом. 1,4K

Кино Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая» Сюжет фильма перенесет зрителя в 1984 год, когда были зафиксированы первые звуки, доносившиеся с глубины в 12 километров. 141

Общество Титов объявил «корона-стоп» на возвращение в Россию бизнесменов Бизнесмены из «лондонского списка», покинувшие Россию из-за угрозы уголовного преследования, пока не будут возвращаться на родину из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявил ТАСС уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Политика МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о флаге ЛГБТ над посольством США, заявил, что "мы из Кремля не видим здания американского посольства". 1,9K

Шоу-бизнес Собчак сломала нос и попала в больницу Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты. 570

Игры В сети нашли ещё одно упоминание младшей версии Xbox Series X В июньских пометках к девкиту консоли следующего поколения от Microsoft были обнаружены упоминания Xbox Series S наряду с Xbox Series X. Об этом сообщил портал Wccftech.

Политика США предупредили Россию об изоляции в ООН Россия и Китай столкнутся с изоляцией в Организации Объединенных Наций, если продолжат блокировать американские проекты резолюции Совета Безопасности ООН о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. 41

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 7,2K

Общество Суд США обязал Telegram вернуть покупателям Gram $1,22 млрд Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram Group Inc. вернуть покупателям цифровых токенов Gram $1,22 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда. 12

Общество В РФ смягчили ограничения на въезд иностранных специалистов Правительство РФ своим распоряжением смягчило ограничения на въезд в Россию иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в РФ. 53

Политика Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Евгения Примакова на должность руководителя Россотрудничества. 127

Политика Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети. 42

Общество Алексей Пивоваров покинул пост главного редактора RTVI Алексей Пивоваров с 25 июня покинет пост главного редактора телеканала RTVI.