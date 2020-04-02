Коронавирус
Главная книгаПодписан закон об обложении НДФЛ процентного дохода по вкладам
Обложение НДФЛ доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках начнет действовать с 2021 года. Т.е. данная мера не коснется процентов, полученных по вкладам в текущем, 2020 году.
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Налог на вклады свыше 1 миллиона рублей для физических лиц: какой введут, когда и кто будет платить
Комсомольская правда03 апреля в 05:24
Сбербанк не ожидает оттока вкладов из-за введения налога на доходы с них
ИА Красная Весна02 апреля в 07:17
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