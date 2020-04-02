Обложение НДФЛ доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках начнет действовать с 2021 года. Т.е. данная мера не коснется процентов, полученных по вкладам в текущем, 2020 году.

Подписан закон об обложении НДФЛ процентного дохода по вкладам

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