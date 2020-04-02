Коронавирус

Главная книгаГлавная книгаПодписан закон об обложении НДФЛ процентного дохода по вкладам

Обложение НДФЛ доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках начнет действовать с 2021 года. Т.е. данная мера не коснется процентов, полученных по вкладам в текущем, 2020 году.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

Объявлять о новом налоге было плохой идеей

Приморье2401 апреля в 17:25

Процентный доход физлиц по вкладам сверх установленного лимита обложат НДФЛ

Гарант02 апреля в 08:59

Сбербанк не ожидает оттока вкладов из-за налога на процентные доходы

РИА Новости02 апреля в 07:03

Сбербанк не ожидает оттока вкладов из-за введения налога на доходы с них

ИА Красная Весна02 апреля в 07:17

Налог на вклады свыше 1 миллиона рублей для физических лиц: какой введут, когда и кто будет платить

Комсомольская правда03 апреля в 05:24

В Минфине разъяснили порядок взимания налога с доходов по вкладам

Накануне.Ru01 апреля в 17:00

Россиянам не потребуется декларировать доходы при введении налога на проценты по вкладам

ТАСС01 апреля в 13:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 09:42, Ашберн
Общество

Из каких стран завезли коронавирус в Россию

Коронавирус был завезен в Россию из 73 стран. Об этом 4 апреля на брифинге заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает Интерфакс.
МонаВиста вчера в 11:30
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы по питанию во время пандемии

Специалисты Роспотребнадзора поделились рекомендациями ВОЗ о правильном питании во время коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 03:20
Общество

Свердловский губернатор разрешил работать в карантин ряду организаций

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил список организаций, которым можно работать во время режима самоизоляции.
ИА Красная Весна 06:35
Общество

Россиянам разрешили посещать гипермаркеты и рынки

«Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — пояснили в ведомстве.
ФАН 03 апреля в 11:49
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля.
Российская газета 06:03
Общество

Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом

Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 08:20
Здоровье

Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке

RT на русском 03:59
Общество

Moody’s: борьба с коронавирусом парализовала 29% экономики США

Ограничительные меры, введенные в США, парализовали не менее 29% экономики Такова оценк аналитического подразделения международного рейтингового агентства Moody’s, опубликованного изданием The Wall Street Journal.
Евразия Daily 09:00
Политика

Пушков высмеял американский рейтинг готовности стран к эпидемии

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал американский рейтинг готовности стран мира к эпидемии.
РИА Новости вчера в 20:15
Общество

Бывший премьер Ливии Махмуд Джибриль умер от коронавируса

Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джибриль скончался в больнице в Каире из-за коронавируса, сообщает телеканал "аль-Арабия".
РИА Новости 09:30
Здоровье

Врач рассказал об опасности самоизоляции для пенсионеров

Москва, 5 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Пожилые люди, которые мало двигаются во время самоизоляции из-за коронавируса, могут стать сидячими и лежачими больными, заявил израильский врач Леонид Эйдельман.
REGNUM 01:40
Экономика

ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Сочетание "карантинного шока" и резкого падения нефтяных доходов означает, что для России кризис может оказаться куда более серьезными, чем для мира в целом, предупреждают экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Российская газета 07:23
Общество

Бурятия продлила режим самоизоляции до 30 апреля

"Глава Бурятии продлил режим самоизоляции на территории республики до 30 апреля, идет работа по расширению списка организаций, которые будут работать в период ограничительных мероприятий", - сообщили в пресс-службе, отметив, что соответствующий документ будет скоро опубликован.
ТАСС 05:05
Политика

Путин поблагодарил держащих оборону от пандемии врачей

Газета.Ru 02 апреля в 11:04
Общество

Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
РБК 03:48
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило отметку в семь тысяч человек

Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в США увеличилось до 7067 человек.
Пятый канал 03 апреля в 19:41
Футбол

Защитник «Манчестер Сити» Уокер вызвал домой проституток

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Кайл Уокер вызвал домой проституток.
Газета.Ru 07:41
Транспорт

РЖД ограничили сообщение с Калининградской областью

С 6 апреля отменяются поезд №30/29 Калининград — Москва и поезд №80/79 Калининград — Санкт-Петербург, которые следуют транзитом через Белоруссию и Литву.
REGNUM 08:57
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова обратилась к психологу после разрыва с Джиганом

На минувшей неделе Оксана Самойлова заявила, что разводится с рэп-исполнителем Джиганом.
RuNews24.ru 03:32
Общество

В России выявлено 658 новых случаев заболевания коронавирусом

В России за последние сутки диагноз COVID-19 подтвержден еще у 658 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Интерфакс 06:31
Общество

Экс-депутат назвал мародёрством просьбы россиян о материальной помощи

Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародёрством просьбы россиян о материальной помощи, освобождении от налогов и платежей во время пандемии коронавируса.
News.ru 06:52
Общество

Правительство утвердило порядок выплат на детей от трех до семи лет

Россияне могут обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет как лично, так и через МФЦ и с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
DP.RU вчера в 03:53
Религия

В России провели воздушный крестный ход против коронавируса

В Волгоградской области провели воздушный крестный ход против пандемии коронавируса.
Lenta.ru 09:04
Общество

В Татарстане упростили систему СМС-разрешений на выход из самоизоляции

Власти отмечают, что «упрощенную систему регистрации в сервисе по получению цифровых пропусков» ввели «для удобства жителей Республики Татарстан».
Коммерсантъ 06:52
Экономика

Сбербанк разъяснил условия предоставления кредитных каникул

Сбербанк посоветовал своим клиентам перед подачей заявки на оформление кредитных каникул убедиться, что их официальные доходы снизились именно в соответствии со льготной программой.
BFM.ru 05:20
Общество

Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по коронавирусу

Врач Александр Мясников в телеграм-канале признал, что недооценил серьезность развития пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:00
Экономика

Астраханский губернатор объявил о корректировке запретительных мер

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в очередной раз сегодня обратился к астраханцам.
Канал 7+ вчера в 11:25
Происшествия

Под Рязанью мужчина застрелил пять человек

По версии следствия, 32-летний местный житель с балкона своей квартиры сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице у дома.
BFM.ru 02:50
Общество

Курский губернатор рассказал об оплате ЖКХ в период самоизоляции

Губернатор Курской области Роман Старовойт прокомментировал вопрос с оплатой ЖКХ в режиме действующего режима самоизоляции.
Kursk.com 08:20
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 03 апреля в 11:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное