Коронавирус
Главная книгаПодписан закон об обложении НДФЛ процентного дохода по вкладам
Обложение НДФЛ доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках начнет действовать с 2021 года. Т.е. данная мера не коснется процентов, полученных по вкладам в текущем, 2020 году.
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Сбербанк не ожидает оттока вкладов из-за введения налога на доходы с них
ИА Красная Весна02 апреля в 07:17
Налог на вклады свыше 1 миллиона рублей для физических лиц: какой введут, когда и кто будет платить
Комсомольская правда03 апреля в 05:24
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Москва, 5 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Пожилые люди, которые мало двигаются во время самоизоляции из-за коронавируса, могут стать сидячими и лежачими больными, заявил израильский врач Леонид Эйдельман.
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ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России
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Бурятия продлила режим самоизоляции до 30 апреля
"Глава Бурятии продлил режим самоизоляции на территории республики до 30 апреля, идет работа по расширению списка организаций, которые будут работать в период ограничительных мероприятий", - сообщили в пресс-службе, отметив, что соответствующий документ будет скоро опубликован.
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Путин поблагодарил держащих оборону от пандемии врачей
Общество
Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия
Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
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Число жертв коронавируса в США превысило отметку в семь тысяч человек
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Футбол
Защитник «Манчестер Сити» Уокер вызвал домой проституток
Защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Кайл Уокер вызвал домой проституток.
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С 6 апреля отменяются поезд №30/29 Калининград — Москва и поезд №80/79 Калининград — Санкт-Петербург, которые следуют транзитом через Белоруссию и Литву.
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В России выявлено 658 новых случаев заболевания коронавирусом
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Правительство утвердило порядок выплат на детей от трех до семи лет
Россияне могут обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет как лично, так и через МФЦ и с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
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В Волгоградской области провели воздушный крестный ход против пандемии коронавируса.
Общество
В Татарстане упростили систему СМС-разрешений на выход из самоизоляции
Власти отмечают, что «упрощенную систему регистрации в сервисе по получению цифровых пропусков» ввели «для удобства жителей Республики Татарстан».
Экономика
Сбербанк разъяснил условия предоставления кредитных каникул
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Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по коронавирусу
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Под Рязанью мужчина застрелил пять человек
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Курский губернатор рассказал об оплате ЖКХ в период самоизоляции
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