Коронавирус
Главная книгаПодписан закон об обложении НДФЛ процентного дохода по вкладам
Обложение НДФЛ доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках начнет действовать с 2021 года. Т.е. данная мера не коснется процентов, полученных по вкладам в текущем, 2020 году.
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Сбербанк не ожидает оттока вкладов из-за введения налога на доходы с них
ИА Красная Весна02 апреля в 07:17
Налог на вклады свыше 1 миллиона рублей для физических лиц: какой введут, когда и кто будет платить
Комсомольская правда03 апреля в 05:24
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Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.
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Политика
Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
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Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародерством просьбы россиян и бизнеса о финансовой помощи от государства.
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Излечившиеся от коронавируса остаются его переносчиками
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Политика
В Foreign Affairs оценили уровень инвестиций России в Крым
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Общество
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Стали известно содержание специального обращения Елизаветы II к нации. Свое заявление королева Великобритании сделает сегодня, 5 апреля.
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
По мнению аналитиков, в зону риска в первую очередь попадут турагенты и экскурсоводы — из-за ограничений на передвижения компании вынуждены приостановить работу.
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