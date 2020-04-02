Обложение НДФЛ доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках начнет действовать с 2021 года. Т.е. данная мера не коснется процентов, полученных по вкладам в текущем, 2020 году.

Подписан закон об обложении НДФЛ процентного дохода по вкладам

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Энергетика Песков прокомментировал желание Белоруссии покупать нефть у РФ по $4 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание Белоруссии закупить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель, передает корреспондент "Газеты.Ru".

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Политика Аль Сауд ответил на «приписываемое Путину» заявление Фейсал бен Фархан Аль Сауд отметил, что "приписываемое президенту России Владимиру Путину сообщение одного из СМИ, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности".