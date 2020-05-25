По ряду вкладов лимит страхового возмещения увеличится с 1 октября с 1,4 млн до 10 млн рублей. Закон об этом подписал президент Владимир Путин. По данным АСВ на 1 апреля, общий объем средств населения в банках составил 31,466 трлн.

Подписан закон об увеличении лимита страховки по ряду вкладов

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