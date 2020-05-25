Экономика
Российская газетаПодписан закон об увеличении лимита страховки по ряду вкладов
По ряду вкладов лимит страхового возмещения увеличится с 1 октября с 1,4 млн до 10 млн рублей. Закон об этом подписал президент Владимир Путин. По данным АСВ на 1 апреля, общий объем средств населения в банках составил 31,466 трлн.
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Страховое возмещение по некоторым банковским вкладам увеличится до 10 млн рублей
Комиинформ22 мая в 07:13
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Два человека пали жертвами урагана на Урале
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Опубликованы цены на все модели iPhone 12
Все новые смартфоны получат OLED-дисплей и новейший процессор Apple А14 с поддержкой 5G. iPhone 12 и iPhone 12 Plus будут оснащены двойной камерой, а в моделях 12 Pro и 12 Pro Max установят тройную камеру с датчиком LiDAR, как у нового iPad Pro.
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Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование
Сосновборский районный суд Пензенской области приговорил бывшего главу регионального минздрава Владимира Стручкова к реальному сроку наказания.
Российская газета 08:22
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Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
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Украинские разработчики компьютерных игр Starni Games опубликовали ролик к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg, в котором показано, как Адольф Гитлер принимает парад на Красной площади после "победы в битве за Москву".
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Экономика
В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%
В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Газета.Ru 03:49
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Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» снизился почти до нуля
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Lenta.ru 12:59
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Рогозин рассказал об испытаниях новой баллистической ракеты
Новейший российский стратегический ракетный комплекс готовится к летным испытаниям.
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Жители РФ с пенсией менее 24 тысяч рублей получат новую льготу
Согласно новому законопроекту, внесённому на рассмотрение в Государственную Думу, жители РФ с пенсией менее 24 тысяч рублей, получат новую льготу.
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Корабли НАТО в Баренцевом море столкнулись с неразрешимой проблемой
Сам факт входа кораблей НАТО в Баренцево море существенно обострил обстановку в данном регионе, однако правильное использование положений международного судоходства, подкрепленное реальными действиями Краснознаменного Северного флота, не позволили нежданным гостям в полной мере реализовать задачи столь провокационного похода.
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