Общество
Dorinfo.ruПодписана концессия на строительство моста через реку Лена в Якутии
В Москве подписано концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через реку Лена в районе Якутска в Республике Саха (Якутия). Под документом поставили подписи министр экономики республики Майя Данилова и член Совета директоров Группы «ВИС» Сергей Ромашов.
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В федеральном бюджете не предусмотрены средства на строительство Ленского моста
SakhaNews12 февраля в 09:04
«Ростех», группа ВИС и правительство Якутии подписали концессию по строительству моста через Лену
Коммерсантъ13 февраля в 12:43
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