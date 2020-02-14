Общество

Dorinfo.ruDorinfo.ruПодписана концессия на строительство моста через реку Лена в Якутии

В Москве подписано концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через реку Лена в районе Якутска в Республике Саха (Якутия). Под документом поставили подписи министр экономики республики Майя Данилова и член Совета директоров Группы «ВИС» Сергей Ромашов.
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В Якутии договорились о строительстве моста через Лену

Lenta.ruвчера в 07:45

Власти Якутии взаимодействуют с федеральным Минтрансом по мосту через Лену

ПРАЙМ13 февраля в 19:21

В федеральном бюджете не предусмотрены средства на строительство Ленского моста

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Мост через одну из крупнейших рек мира построят в Якутии

Красная весна13 февраля в 15:02

«Ростех», группа ВИС и правительство Якутии подписали концессию по строительству моста через Лену

Коммерсантъ13 февраля в 12:43

Что известно о проекте строительства моста через Лену в районе Якутска

ТАСС13 февраля в 11:10

Грандиозно, дорогостояще и необходимо: эксперт о мосте в Якутии

REGNUM13 февраля в 21:17
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Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Экономика

В России могут снизить выплаты по ипотеке

Правительство РФ поручило первому зампредседателя кабмина Андрею Белоусову, вице-премьеру Марату Хуснуллину с участием председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной до 16 марта 2020 года представить премьеру РФ Михаилу Мишустину предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам, сообщается на сайте кабмина.
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Корабль ВМС США захватил в Аравийском море судно с иранскими ракетами

Пятый канал 13 февраля в 17:55
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru вчера в 00:46
Политика

Путин и Зеленский обсудили подготовку встречи в нормандском формате

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский по телефону обсудили подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четвёрки».
RT на русском вчера в 07:55
Здоровье

Тюменские онкологи рассказали родителям о симптомах рака у детей

Напомним, что 15 февраля отмечается Всемирный день детей, больных раком. Он был учреждён в 2001 году с целью профилактики детской онкологии.
NashGorod.ru вчера в 23:50
Футбол

«Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках

«После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.
РБК вчера в 13:40
Политика

В Китае рассказали о влиянии коронавируса на торговую сделку с США

Власти США из-за вспышки коронавируса ввели ненужные ограничения в отношении Китая, которые создают определенные неудобства для реализации первого этапа торговой сделки, заявил глава МИД КНР Ван И. Об этом пишет Reuters.
Lenta.ru 00:53
Политика

Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
РИА Новости вчера в 12:25
Общество

Ургант высмеял накричавшую на таксиста фитнес-тренера

Телеведущий Иван Ургант снял короткую пародию на фитнес-тренера Яну Данькову. Ранее женщина накричала на таксиста в Подмосковье.
Вечерняя Москва вчера в 10:00
Происшествия

В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Вести.Ru 01:58
Армия и оружие

Сирийская ПВО отразила ракетный удар по Дамаску

Газета.Ru вчера в 04:03
Шоу-бизнес

Никас Сафронов дал совет Евгению Петросяну и Татьяне Брухуновой

Собеседник 13 февраля в 20:01
Политика

Путин высказался об индексации пенсий в России

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым внесение пункта об обязательной индексации пенсий в основной закон страны — чтобы у политиков не было возможности этого не делать.
Пятый канал 13 февраля в 08:56
Происшествия

Число жертв коронавируса в Китае достигло 1523

За последние сутки выявлен 2641 новый случай заражения, скончались 143 человека.
Говорит Москва вчера в 22:25
Армия и оружие

В Севастополе состоялась встреча участников операции «Навал»

32 года назад в территориальные воды СССР недалеко от Севастополя вторглись крейсер ВМС США «Йорктаун», с ядерными боеголовками на борту, и эсминец «Кэрон».
Вести.Севастополь вчера в 10:03
Общество

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Известия вчера в 02:04
Общество

В Приморье пришла крупная партия овощей из КНР

В Приморский край после дефицита, вызванного закрытием границы, пришла крупная партия овощей из Китая.
Российская газета 02:04
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность нарколаборатории в Крыму

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность крупной лаборатории по производству наркотических средств синтетического происхождения в Крыму.
RT на русском 01:51
Происшествия

В Тульской области восемь человек пострадали при конфликте в общежитии

В городе Новомосковске Тульской области восемь студентов химико-технологического института были доставлены в больницу после конфликта в общежитии.
RT на русском 02:33
Биатлон

Биатлонистка Слепцова признана виновной в допинговом нарушении

Международный союз биатлонистов принял решение дисквалифицировать олимпийскую чемпионку по биатлону Светлану Слепцову на два года за нарушение антидопинговых правил.
Вести.Ru 02:17
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Московский Комсомолец вчера в 07:33
Политика

Россия предлагала Нидерландам самой судить подозреваемых по делу MH17

Министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус сообщил, что российская сторона еще в октябре прошлого года направила письмо с предложением рассмотреть вопрос о передаче ей уголовного производства в отношении трех граждан РФ, подозреваемых в причастности к крушению в Донбассе в июле 2014 года малайзийского "Боинга" рейса MH17.
Московский Комсомолец 13 февраля в 04:25
Шоу-бизнес

Юлия Ахмедова: «Пью антидепрессанты, каждую неделю посещаю психолога»

StarHit.ru вчера в 12:30
Общество

Филипп Киркоров борется с соблазнами в клипе на трек «Романы»

Российский певец Филипп Киркоров представил в сети новый трек "Романы" и опубликовал на YouTube клип на него.
РИА Новости вчера в 03:30
Кино

Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена

Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Алтайская правда вчера в 06:41
Политика

Лукашенко объяснил решение Минска закупать нефть не только в России

Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской, чтобы «не стоять на коленях» каждый год.
RT на русском вчера в 05:07
Гаджеты

Samsung представил новые смартфоны-флагманы

Презентация премиум устройств серии Galaxy S20 прошла в Сан-Франциско.
Эхо Москвы 11 февраля в 17:04
Политика

В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе»

Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.
Газета.Ru вчера в 17:58
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали признаки нехватки воды в организме

В Роспотребнадзоре напомнили, что ранними признаками недостатка воды могут быть головная боль, усталость, потеря аппетита, покраснение кожи, головокружение, сухость во рту, сухость глаз и ощущение жжения в желудке.
РИА Новости 02:47
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