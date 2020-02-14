Общество

Dorinfo.ruDorinfo.ruПодписана концессия на строительство моста через реку Лена в Якутии

В Москве подписано концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через реку Лена в районе Якутска в Республике Саха (Якутия). Под документом поставили подписи министр экономики республики Майя Данилова и член Совета директоров Группы «ВИС» Сергей Ромашов.
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Что известно о проекте строительства моста через Лену в районе Якутска

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