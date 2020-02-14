Бюджетные средства на строительство автомобильного моста через реку Лена в Якутии не предусмотрены, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса РФ. "В имеющихся бюджетных проектировках средства на проект не предусмотрены", - сказали в министерстве, отвечая на соответствующий вопрос.

с чего всё началось

В Москве подписано концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через реку Лена в районе Якутска в Республике Саха (Якутия). Под документом поставили подписи министр экономики республики Майя Данилова и член Совета директоров Группы «ВИС» Сергей Ромашов.

Подписана концессия на строительство моста через реку Лена в Якутии

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