Общество

Dorinfo.ruDorinfo.ruПодписана концессия на строительство моста через реку Лена в Якутии

В Москве подписано концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через реку Лена в районе Якутска в Республике Саха (Якутия). Под документом поставили подписи министр экономики республики Майя Данилова и член Совета директоров Группы «ВИС» Сергей Ромашов.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось

Минтранс заявил, что средства на строительство моста через Лену в бюджете не предусмотрены

Бюджетные средства на строительство автомобильного моста через реку Лена в Якутии не предусмотрены, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса РФ. "В имеющихся бюджетных проектировках средства на проект не предусмотрены", - сказали в министерстве, отвечая на соответствующий вопрос.
ТАСС12 февраля в 10:09

Подробнее о событии

В Якутии договорились о строительстве моста через Лену

Lenta.ruвчера в 07:45

Фермер Иван Зыков: Ленский мост — олицетворение прогресса

ИА ЯСИАвчера в 05:32

«Саха Конгресс» требует отложить подписание сомнительного концессионного соглашения по мосту через Лену

Якутия.Инфо12 февраля в 21:12

«Ростех», группа ВИС и правительство Якутии подписали концессию по строительству моста через Лену

Коммерсантъ13 февраля в 12:43

Что известно о проекте строительства моста через Лену в районе Якутска

ТАСС13 февраля в 11:10

Грандиозно, дорогостояще и необходимо: эксперт о мосте в Якутии

REGNUM13 февраля в 21:17

В федеральном бюджете не предусмотрены средства на строительство Ленского моста

SakhaNews12 февраля в 09:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 05:58, Ашберн
Авто

Составлен рейтинг самых популярных китайских автомобилей в РФ

Letnews.ru 04:48
Общество

Во Франции зарегистрировали первую в Европе смерть от коронавируса

Во Франции из-за коронавируса умер 80-летний гражданин КНР, госпитализированный в Париже.
RT на русском 05:44
Кино

Составлен рейтинг худших сцен секса в истории кино

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой Indpendent, эксперты назвали самые странные и плохие сцены интима в кинематографе.
ToDay News Ufa 02:18
Общество

В ГП прокомментировали отказ Нидерландов передать материалы по MH17

Российская Генпрокуратура просила Нидерланды передать ей материалы по делу о крушении рейса MH17, но получила отказ, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:02
Общество

Москвичи вышли на одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети»

BFM.ru вчера в 12:57
Политика

Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
РИА Новости 02:31
Биатлон

Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете

Сборная России лишена золотых медалей в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде 2014 года в Сочи из-за дисквалификации Евгения Устюгова.
Газета.Ru 03:13
Единоборства

Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной России

Известия вчера в 09:13
Общество

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

Интерфакс 04:49
Экономика

На Украине замедление роста экономики объяснили погодными аномалиями

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов объяснил, что замедление темпов роста экономики в четвертом квартале 2019 года связано с нетипичными сроками сбора урожая из-за аномального тепла.
Газета.Ru 02:19
Политика

Генсек НАТО заявил о стремлении к улучшению отношений с Россией

НАТО надеется на улучшение отношений с Россией.
Известия 04:29
Политика

Обнародованы 12 шагов для достижения мира в Донбассе

Три международные организации в сотрудничестве с Российским советом по международным делам (РСМД) обнародовали план из 12 шагов для прекращения конфликта в Донбассе.
Rambler News Service вчера в 08:02
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Политика

Житель ЛНР в эфире украинского канала рассказал об ожиданиях от Зеленского

Телезритель из самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) позвонил в эфир украинского канала «Наш» и рассказал об ожиданиях местных жителей от нового правительства и президента Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru 04:08
Авто

Новый Haval H5 сняли на тульском заводе Haval

В Сети появились снимки кроссовера Haval H5, который позиционируют в качестве "возрожденного" Great Wall Hover H5, пользовавшегося неплохим спросом в России.
Новые автомобили вчера в 08:08
Происшествия

Актер театра «Лицедеи» на BMW сбил мужчину в Санкт-Петербурге

Актер петербургского театра "Лицедеи" совершил наезд на жителя Санкт-Петербурга, пишут СМИ.
Народные новости 04:41
Общество

В Германии вспоминают жертв бомбардировки Дрездена

REGNUM 13 февраля в 06:18
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости вчера в 10:55
Политика

Помпео обвинил Россию во лжи о «Северном потоке – 2»

Госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, призвал не верить словам Москвы о том, что «Северный поток – 2» является исключительно экономическим проектом.
Взгляд.ру 05:13
Футбол

Бывший вратарь сборной России станет игроком тульского «Арсенала»

Бывший вратарь сборной России Юрий Лодыгин станет игроком тульского "Арсенала".
Тульская служба новостей 00:59
Политика

В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет

РИА Новости вчера в 21:04
Политика

Турецкая делегация приедет 17 февраля в Москву, чтобы обсудить Идлиб

Турецкая делегация прибудет 17 февраля в Москву для того, чтобы продолжить переговоры по сирийскому Идлибу.
Народные новости 05:22
Шоу-бизнес

Отношения между принцем Гарри и Меган Маркл изменились

Отношения между принцем Гарри и Меган Маркл изменились после выхода из королевской семьи. Об этом People сообщил близкий к паре источник.
Lenta.ru 05:32
Авто

Hyundai показала тизер нового электрокара Prophecy

Официальная премьера нового электромобиля Hyundai Prophecy состоится уже через пару недель в рамках Женевского автосалона, двери которого откроются для СМИ уже 3 марта.
32CARS.ru вчера в 01:07
Происшествия

В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Вести.Ru 01:58
Происшествия

В Ростовской области мальчик погиб от случайного выстрела из ружья

РИА Новости 05:13
Технологии

«Лаборатория Касперского» назвала способы защиты от хакеров

Лучше установить специальные защитные программы, функции которых позволяют контролировать создание новых аудиопотоков и блокировать несанкционированное включение камеры, добавила эксперт.
Российская газета 02:17
Общество

Филипп Киркоров представил новый клип

Эстрадный исполнитель Филипп Киркоров представил клип на свою новую песню «Романы».
Inc-news.ru вчера в 09:08
Игры

Игра Half-Life: Alyx выйдет 23 марта

ITZine.ru 13 февраля в 23:03
Общество

Граждан США эвакуируют с лайнера на карантине в Японии

Экономика сегодня 00:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное