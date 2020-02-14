Общество
Dorinfo.ruПодписана концессия на строительство моста через реку Лена в Якутии
В Москве подписано концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через реку Лена в районе Якутска в Республике Саха (Якутия). Под документом поставили подписи министр экономики республики Майя Данилова и член Совета директоров Группы «ВИС» Сергей Ромашов.
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В Якутии назвали объем внебюджетного финансирования строительства моста через Лену
Известиявчера в 09:10
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Футбол
«Реал» планирует продать Иско, чтобы приобрести Мбаппе
По информации источника, президент «Реала» Флорентино Перес планирует выручить деньги за испанца, чтобы летом попытаться приобрести нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
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Житель Тюмени арестован на 5 суток за розыгрыш на тему коронавируса
На видео, которым заинтересовалась полиция, молодые люди в костюмах химзащиты и противогазах отлавливали якобы зараженных коронавирусом прохожих.
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Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен на поставки газа из России в Белоруссию в 2020 году.
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ЦПВС опроверг заявления Турции о потерях сирийской армии в Идлибе
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В тизере нового сезона «Очень странных дел» показали лагерь в СССР
Судя по кадрам, действие разворачивается на стройке железной дороги, где скорее всего трудятся заключенные.
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Юрлова-Перхт первой из россиянок стартует в биатлонном спринте
Среди наших первой на старт выйдет Екатерина Юрлова-Перхт. Чемпионка мира в индивидуальной гонке 2015 года стартует под номером №19.
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«Газпром» назвал крупнейших должников за газ в России
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Общество
В ДНР установили минимальный размер оплаты труда на уровне 6065 рублей
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Общество
Раскрыты подробности изнасилования «беременной от 10-летнего мальчика» школьницы
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Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права
Россия и Китай выборочно нарушают международное право, в частности, в ситуации вокруг Крыма и Южно-Китайского моря, это способствует снижению уровня безопасности в мире, заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.
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Власти Китая объяснили резкий скачок числа зараженных коронавирусом
Сегодня зафиксирован резкий скачок числа заболевших коронавирусом. Их стало больше почти на треть.
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Стала известна себестоимость Sony PlayStation 5
Профессионалы предполагают, что себестоимость консоли составит 450 долларов.
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В результате ДТП в Тамбовской области погибли пять человек
В результате столкновения грузовой «Газели» и фуры в Тамбовской области погибли пять человек.
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Бывший глава Калужской области Артамонов станет сенатором
Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на церемонии представления врио главы региона Владиславы Шапши сообщил, что новый руководитель области подпишет документы о назначении его членом Совета Федерации.
Общество
В Петербурге уволили учителя, читавшего восьмиклассникам Есенина
В Петербурге в школе №545 уволили педагога, который продекламировал восьмиклассникам стихотворение Сергея Есенина "Исповедь хулигана".
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СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
Авто
Названы самые надежные трехлетние автомобили
Компания J.D. Power провела исследование и определила перечень самых надежных трехлетних автомобилей.
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В Госдуме не увидели фильм Дудя про ВИЧ
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Общество
В России стартовала сборка первого серийного самолета Ил-114-300
Изготовление отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям, начали на производственной площадке авиазавода «Сокол».
Политика
Лукашенко отказался платить «премию» к цене на российскую нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет платить российским компаниям премию к цене на нефть.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о помиловании трех граждан России.
Общество
Сбербанк опроверг утечку данных клиентов
Сбербанк опроверг информацию об утечке данные 20 тысяч клиентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление кредитного учреждения.
Политика
Путин и Зеленский обсудили подготовку встречи в нормандском формате
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский по телефону обсудили подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четвёрки».
Политика
Внук Назарбаева попросил политическое убежище в Британии
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан, который пытался покончить с собой в Лондоне, попросил у Великобритании политическое убежище.
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Трое мужчин изнасиловали женщину в электричке Москва-Тверь
Над женщиной до потери сознания надругались сразу трое мужчин. Днем 13 февраля в одну из больниц Москвы доставили 32-летнюю женщину.