В Москве подписано концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через реку Лена в районе Якутска в Республике Саха (Якутия). Под документом поставили подписи министр экономики республики Майя Данилова и член Совета директоров Группы «ВИС» Сергей Ромашов.

Подписана концессия на строительство моста через реку Лена в Якутии

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