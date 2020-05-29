Экономика

Lenta.ruLenta.ruСамозанятым россиянам решили вернуть налог

Самозанятым россиянам решили вернуть налоги, уплаченные ими в прошлом году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, пишут РИА Новости. Уточняется, что деньги вернутся автоматически, никакие документы для этого заполнять не нужно.
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Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

ТАСС29 мая в 11:13

Михаил Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Говорит Москва29 мая в 12:06

Самозанятым россиянам решили вернуть налог

Lenta.ru29 мая в 11:36

Налог самозанятым вернут автоматически

Газета.Ru29 мая в 11:20

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым за 2019 год

РБК29 мая в 12:31

Правительство выделило 1,6 млрд рублей на возврат налога самозанятым

Коммерсантъ29 мая в 11:41

О возврате налогов самозанятым

Давыдов.Индекс29 мая в 10:58
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В группу повышенного риска заразиться коронавирусом вошли курильщики и употребляющие алкоголь люди.
Lenta.ru 00:43
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Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР

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В Крыму пропала шестилетняя девочка

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Россиян на следующей неделе ожидают длинные выходные

Работающих россиян в середине текущего месяца ожидают продолжительные выходные, связанные с празднованием Дня России.
iReactor 00:30
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В Подмосковье разрешили посещать храмы

Главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова разрешила прихожанам посещать храмы во внебогослужебное время.
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Известия вчера в 22:17
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Технологии

Оценена опасность заразиться коронавирусом от смартфона

Риск заражения повышается, когда человек снимает перчатки, чтобы воспользоваться смартфоном.
Московский Комсомолец вчера в 23:07
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Кино

Дэвид Вашингтон прокомментировал связь «Довода» и «Начала»

Метафорический комментарий Вашингтона указывает на то, что между «Началом» и «Доводом» действительно есть существенные переклички, но о сюжетном пересечении двух фильмов говорить не приходится.
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Украинские моряки попытались поиздеваться над своими российскими коллегами в Черном море, однако в итоге сами превратились в объекты для насмешек.
ПолитРоссия вчера в 09:06
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Политика

В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции

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Шоу-бизнес

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Шоу-бизнес

Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд

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Lenta.ru вчера в 18:39
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Общество

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Peterburg2.ru 30 мая в 09:57
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В Москве ветер повалил более 60 деревьев

В Москве из-за сильного ветра упали более 60 деревьев.
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Илон Маск по-русски ответил Рогозину

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МИД РФ отверг обвинения США в изготовлении фальшивой валюты для Ливии

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Москва вырвалась в тройку лидеров по изменению цен на элитное жилье

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