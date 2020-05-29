Экономика
Интермонитор.руПодписано постановление правительства о возврате налога самозанятым
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, предусматривающее возврат налога за 2019 год самозанятым, сообщает пресс-служба Кабмина.
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Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Зрители назвали фаворитов конкурса «Евровидение-2020», который был отменен на фоне пандемии коронавируса.
Peterburg2.ru вчера в 07:28
Космос
На Солнце произошла самая большая солнечная вспышка с октября 2017 года
29 мая 2020 года семейство солнечных пятен — темных пятен, которые покрывают лицо Солнца, представляющих области сложных магнитных полей, — обозначит самую большую солнечную вспышку с октября 2017 года.
V-kosmose.com вчера в 01:56
Кино
Алексей Воробьев снялся в новом сериале от Netflix
Родной город 08:58
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днем
BFM.ru 29 мая в 13:26
Общество
С 1 июня в России начнется выплата новых пособий на детей
Напомним, семьям в России начнут выплаты с 1 июня по двум видам пособий. Первое - ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет.
Батайское время 05:32
Авто
Для Hyundai Santa Fe разработан обвес в стиле туринговых болидов
Тюнинг ателье Carlex Design разработало аэродинамический обвес для Santa Fe четвертой генерации.
Тарантас Ньюс вчера в 14:18
Технологии
Корпорация Microsoft выпустила глобальное обновление Windows 10
Корпорация Microsoft выпустила обновления для Windows 10, которые можно установить на свой компьютер уже сейчас.
Gazeta.SPb 28 мая в 17:37
Шоу-бизнес
Дарья Разумовская стала победительницей реалити-сериала «Солдатки»
На телеканале ТНТ завершился первый сезон реалити-сериала «Солдатки».
Вокруг ТВ 13:01
Авто
Рассекретили салон нового Chery Tiggo 8
Издание «китайские-автомобили.рф» отмечает, что визуально новый Chery Tiggo 8 напоминает новый Tiggo 7 Pro, а интерьер «восьмерки» практически полностью заимствован у Exeed LX.
Тарантас Ньюс 03:47
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Авто
Почему у внедорожных версий делают рифленую крышу, если у седанов она гладкая
Крыши многих внедорожных версий обладают рёбрами. А у других авто, включая также седаны, они гладкие.
Car.ru вчера в 14:28
Общество
Коронавирус выявлен в детских садах Приморья
Зарегистрированы единичные случаи заболевания коронавирусом в детских садах Находки и Лучегорска.
Владивосток-Новости 21:33
Политика
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
Авто
Названы автомобили с самыми не надежными моторами
32CARS.ru 03:44
Общество
Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушениями свертываемости крови, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
РИА Новости 15:54
Общество
Гидрометцентр дал прогноз погоды в России на июнь
В сообщении Гидрометцентра России сказано, что в июне месячное количество осадков ожидается на западе Северо-Западного федерального округа и юге Южного федерального округа несколько выше нормы.
REGNUM 14:18
Экономика
РФПИ прогнозируют прирост инвестиций в экономику России
Ускорение прироста инвестиций в основной капитал в России может восстановиться в июле, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью программе «Поздняков», размещенном 31 мая на сайте телеканала НТВ.
ИА Красная Весна 13:45
Наука
В Арктике обнаружены шарики из мха, которыми движет загадочная сила
Южный Федеральный 22:19
Космос
Корабль Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции
Корабль Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Ведомости 10:19
Политика
Франция предложила Twitter переехать из США в случае «нестабильности»
Министр по цифровым технологиям Франции Седрик О в интервью Radio J предложил Twitter перенести свою штаб-квартиру в его страну на случай, если компания столкнется с неблагоприятной обстановкой в Соединенных Штатах.
РБК 18:08
Футбол
Роналдо не включил Криштиану Роналду в список любимых футболистов
Экс-нападающий «Интера», «Реала» и сборной Бразилии Роналдо не назвал форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду среди пяти лучших игроков мира.
Матч ТВ 13:32
Общество
Попова перечислила правила пляжного отдыха
Известия 04:56
Авто
Kia выпустит новый минивэн на базе Kia Sorento
Мультимедийная система в новой генерации Carnival будет позаимствована у текущей версии Sorento, а от нее же достанется и трансмиссия, в которой вместо рычага переключения передач используется шайба.
Tvoe-avto.com 15:58
Происшествия
Пенсионерка с сыном погибли на пожаре в жилом доме в Иркутске
Пожар произошёл днём 31 мая в шестиэтажном доме на улице Ломоносова в Иркутске, погибли два человека, сообщили ИА «ИрСити» в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
ИрСити 02:38
Здоровье
Профессор назвал новую группу риска для коронавируса
В группу риска по коронавирусу можно отнести курящих и пьющих людей, заявил профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин в беседе с "Парламентской газетой".
РИА Новости 20:55
Общество
Карта коронавируса. В Саратове выявлены почти 800 заболевших
Обновлена карта распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Взгляд-инфо 09:11
Политика
Экс-советник Обамы заявила о причастности России к беспорядкам в США
За беспорядками в ходе протестов, которые начались в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими, может стоять Россия.
РБК 20:19
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
Общество
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за грозы
В самое ближайшее время на Среднем Урале ожидается шквалистый ветер с порывами до 25 м/с, крупный град, грозы и очень сильный дождь.
Телеканал ОТВ 13:49
Кино
На НТВ стартует многосерийный остросюжетный детектив «Черная лестница»
Между Максом и Вадимом завязывается удивительная дружба, личные драмы их сближают, и тогда Тельцов открывает свое детективное агентство «Черная лестница», а его напарником становится Макс.
Вокруг ТВ вчера в 14:01