Экономика

Интермонитор.руИнтермонитор.руПодписано постановление правительства о возврате налога самозанятым

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, предусматривающее возврат налога за 2019 год самозанятым, сообщает пресс-служба Кабмина.
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В июне самозанятым начнут возвращать налог за 2019 год

Комсомольская правда19:49

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым за 2019 год

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О возврате налогов самозанятым

Давыдов.Индекс29 мая в 10:58

Самозанятым россиянам решили вернуть налог

Lenta.ru29 мая в 11:36

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Газета.Ru29 мая в 11:20

Правительство выделило 1,6 млрд рублей на возврат налога самозанятым

Коммерсантъ29 мая в 11:41

Михаил Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Говорит Москва29 мая в 12:06
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