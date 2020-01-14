Маршал Хафтар, командующий Ливийской национальной армией, и председатель палаты депутатов в Тобруке Акиль Салех рассматривают этот документ позитивно и попросили немного дополнительного времени до утра следующего дня, чтобы определиться с его подписанием. Я надеюсь, это решение будет позитивным.

Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил по итогам переговоров по Ливии в Москве, что представители правительства Национального согласия Ливии подписали документ, конкретизирующий прекращение огня, маршал Халифа Хафтар попросил дополнительное время для его изучения.

Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с ПНС

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