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Под плавучие АЭС для Баимского месторождения хотят создать изолированную энергосистему

О причинах задержки с подписанием контракта на поставку электроэнергии для Баимского месторождения “Ъ” рассказал замглавы «Росатома» и руководитель дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша.
Коммерсантъ
Наше мнение, что нужно ввести в федеральном законодательстве новую категорию — локальная изолированная энергосистема, что позволило бы заключать долгосрочные двусторонние договоры на электроснабжение по схеме «бери или плати» на этапе инвестирования.
Коммерсантъ
Когда мы получим скорректированный законопроект, подпишем с Баимским ГОКом долгосрочный договор без так называемой задней скорости — то есть в любом случае обе стороны идут на реализацию проекта.
Коммерсантъ
— Сейчас идет работа, чтобы трансформировать дирекцию СМП в арктический дивизион, так как у нас все больше коммерческой работы, а не только реализация государственных функций по развитию СМП.
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Под плавучие АЭС для Баимского месторождения хотят создать изолированную энергосистему

Коммерсантъ18:23
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