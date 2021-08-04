В ДТП с вахтовым автобусом и грузовиком в Кузбассе пострадали 11 человек

Вахтовый автобус на базе КамАЗа, который перевозил работников одного из предприятий, столкнулся с грузовиком Hyundai в Прокопьевском районе Кемеровской области, пострадали 11 человек, сообщает ГУМВД по региону.