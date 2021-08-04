Наше мнение, что нужно ввести в федеральном законодательстве новую категорию — локальная изолированная энергосистема, что позволило бы заключать долгосрочные двусторонние договоры на электроснабжение по схеме «бери или плати» на этапе инвестирования.
Администрация США считает неверным призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ввести временный мораторий на бустерные прививки от коронавируса до конца сентября, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Вахтовый автобус на базе КамАЗа, который перевозил работников одного из предприятий, столкнулся с грузовиком Hyundai в Прокопьевском районе Кемеровской области, пострадали 11 человек, сообщает ГУМВД по региону.