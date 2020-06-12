Общество
Газета.RuПодполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
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«Могут пару раз головой окунуть»: адвокат и подполковник ФСИН рассказали, что ждет Ефремова в тюрьме
Актер отправлен под домашний арест. Подполковник в запасе ФСИН Игорь Шутко рассказал «Вечерней Москве» о том, как обычно живут в тюрьме публичные люди и что ожидает Ефремова, если того отправят в колонию по решению суда.Вечерняя Москва04:47
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«Могут головой окунуть»: подполковник ФСИН раскрыл будущее Ефремова на зоне
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