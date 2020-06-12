Общество
ИзвестияПодполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии
Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию. По мнению Шутко, суд может отправить артиста в колонию-поселение или в лагерь общего режима.
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«Могут пару раз головой окунуть»: адвокат и подполковник ФСИН рассказали, что ждет Ефремова в тюрьме
Актер отправлен под домашний арест. Подполковник в запасе ФСИН Игорь Шутко рассказал «Вечерней Москве» о том, как обычно живут в тюрьме публичные люди и что ожидает Ефремова, если того отправят в колонию по решению суда.Вечерняя Москва04:47
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«Могут головой окунуть»: подполковник ФСИН раскрыл будущее Ефремова на зоне
Московский Комсомолец06:22
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Футбол
СМИ: «Ювентус» выставил Рэмси на трансфер
Рэмси перешел в «Ювентус» летом 2019 года после окончания контракта с «Арсеналом», однако не сумел закрепиться в составе и не впечатлил главного тренера туринцев Маурицио Сарри.
Матч ТВ 13:06
Происшествия
В Дагестане двое полицейских избили задержанную, вымогая у нее деньги
Как сообщает "Медиазона" со ссылкой на правозащитную организацию «Комитет против пыток», 26 марта Алиев и Сайпулаев задержали Курашову и, доставив в отдел, били ее по голове и телу.
Новые Известия 11:40
Политика
Трамп разрешил вводить санкции против членов МУС
Президент США Дональд Трамп подписал указ, по которому можно вводить экономические санкции против членов Международного уголовного суда (МУС), сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
Взгляд.ру вчера в 11:51
Авто
Renault Dokker ушел с российского рынка
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Автоновости дня 01:31
Шоу-бизнес
Жена Игоря Николаева вспылила из-за сравнения с Королевой
Супруга музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова призвала прекратить сравнивать ее с певицей Наташей Королевой.
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В Белоруссии задержаны топ-менеджеры «Белгазпромбанка»
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Газета.Ru 11:49
Экономика
Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн
Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
РБК вчера в 11:15
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце публично обратилась к Павлу Прилучному
Экспресс газета 12:38
Шоу-бизнес
Литвинова объяснила визит в квартиру Ефремова
Актриса и режиссер Рената Литвинова объяснила, зачем посетила квартиру Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы.
Взгляд.ру 08:43
Общество
На Саяно-Шушенской ГЭС написали самое большое в мире слово «Россия»
Ко Дню России на плотине Саяно-Шушенской ГЭС нарисовали самую большую в мире надпись с названием страны.
Коммерсантъ 15:29
Здоровье
На Украине снова подскочила заболеваемость коронавирусом
На Украине с начала эпидемии зафиксирован 28 381 случай коронавируса, 833 летальных, 12 769 пациентов выздоровели.
Украина.ру 10 июня в 03:19
Общество
Лукашенко призвал использовать опилки в качестве топлива
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива в стране, в том числе опилки.
Lenta.ru 10:20
Политика
Вице-премьер Украины назвал Минские соглашения никчемными
Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал Минские соглашения никчемными с международно-правовой точки зрения.
РИА Новости 12:33
Общество
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В GOG проходят финальные дни летней распродажи. В магазине можно бесплатно забрать Hitman: Absolution до 15 июня.
Cyber.sports.ru 12:15
Политика
В Кремле отреагировали на идею «жестких санкций» США против России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами отреагировал на предложение представителей республиканской партии в Конгрессе США ввести новые «жесткие санкции» против России, сообщает «Экономика сегодня».
Пятый канал вчера в 07:19
Футбол
ЦСКА интересуется бразильским хавбеком СПАЛ Эспето
СПАЛ готов отпустить 23-летнего игрока в ЦСКА за 2,5 млн евро. Решение о трансфере могут принять в конце июля или начале августа.
Sports.ru 14:17
Здоровье
Врач дал советы по правильному потреблению воды в жару
Во время жаркого периода медик советует предлагать детям воду примерно раз в полчаса.
ToDay News Ufa 06:27
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак представил свою новую возлюбленную
Бывший муж певицы Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу, после расставания с певицей успел сменить уже нескольких девушек.
Paparazzi.ru 08:26
Происшествия
Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков
Газета.Ru вчера в 14:19
Футбол
Ювентус — Милан 0:0 (2-й тайм)
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не сумел реализовать пенальти в первом тайме ответного матча 1/2 Кубка Италии по футболу с «Миланом».
RT на русском 15:53
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
Происшествия
Несколько домов в центре Москвы остались без света
Несколько домов в центре Москвы остались без света, передает канал "Россия 24".
Вести.Ru 15:10
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко вместе с детьми переезжает в Казань
Любимый выбрал нам пристанище и уже через несколько дней я с доченьками перееду к нему.
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Политика
Макрон поздравил Путина с Днем России
Президент Франции Эммануэль Макрон направил президенту РФ Владимиру Путину и российскому народу поздравления по случаю Дня России, сообщили в посольстве Франции в Москве.
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Политика
Украина стала партнером расширенных возможностей НАТО
Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО.
Газета.Ru 15:36
Экономика
Путин дал поручения по поддержке образования
По итогам совещания о ситуации в образовании в условиях пандемии коронавируса COVID-19 президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки области.
Коммерсантъ вчера в 13:16
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31