Актер отправлен под домашний арест. Подполковник в запасе ФСИН Игорь Шутко рассказал «Вечерней Москве» о том, как обычно живут в тюрьме публичные люди и что ожидает Ефремова, если того отправят в колонию по решению суда.

с чего всё началось

Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию. По мнению Шутко, суд может отправить артиста в колонию-поселение или в лагерь общего режима.

Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии

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