Общество

ИзвестияИзвестияПодполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии

Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию. По мнению Шутко, суд может отправить артиста в колонию-поселение или лагерь общего режима.
Читать в источнике
Комментировать280
с чего всё началось

«Могут пару раз головой окунуть»: адвокат и подполковник ФСИН рассказали, что ждет Ефремова в тюрьме

Актер отправлен под домашний арест. Подполковник в запасе ФСИН Игорь Шутко рассказал «Вечерней Москве» о том, как обычно живут в тюрьме публичные люди и что ожидает Ефремова, если того отправят в колонию по решению суда.
Вечерняя Москва04:47

Подробнее о событии

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Газета.Ru14:26

Офицер ФСИН пояснил, что ждет Ефремова в колонии

URA.Ru13:27

«Могут головой окунуть»: подполковник ФСИН раскрыл будущее Ефремова на зоне

Московский Комсомолец06:22

Подполковник ФСИН рассказал о судьбе Ефремова в колонии

РИА Новости11:01

Подполковник ФСИН рассказал о будущем Ефремова в тюрьме

Pravda.Ru06:40

Подполковник ФСИН предположил судьбу Ефремова в тюрьме

News.ru11:30

«Могут пару раз головой окунуть»: адвокат и подполковник ФСИН рассказали, что ждет Ефремова в тюрьме

Вечерняя Москва04:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 19:04, Ашберн
Происшествия

Ефремов извинился перед семьей погибшего в ДТП

Известия 18:24
823
Политика

Зеленский перейдет в онлайн-режим из-за болезни супруги

Российская газета 16:47
105
Происшествия

СК возбудил дело после взрыва газа в Казани

Следователи завели уголовное дело из-за взрыва в газозаправочной станции в Казани.
РБК 18:39
1
Футбол

Девушка Роналду призналась, что ей стыдно тренироваться с футболистом

Джорджина Родригес, девушка нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, призналась, что испытывала стыд во время совместных тренировок с португальцем.
РИА Новости 14:38
1
Общество

Рошаль пожаловался Путину на дело калининградских врачей об убийстве

РИА Новости 07:06
387
Происшествия

Мужчина погиб в результате нападения медведя на севере Камчатки

В 2019 году после встречи с бурыми медведями на Камчатке погибли четыре человека.
ТАСС 18:53
Происшествия

Вдову погибшего в аварии с Ефремовым лишили всех денег

ФедералПресс 13:17
24
Политика

СМИ узнали об опасении властей ФРГ связанных с Nord Stream 2 санкций

Правительство Германии опасается, что новые санкции США против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании.
РБК 15:45
37
Шоу-бизнес

На звезду «Глухаря» напали в супермаркете

News.ru 07:41
6
Здоровье

835 случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

10 июня в Амурской области зарегистрированы новые случаи коронавируса: 24 - в Свободном, восемь - в Благовещенске, четыре - в Сковородинском районе, по два - в Благовещенском и Михайловском районах.
Телепорт 10 июня в 04:37
78
Общество

Власти Москвы и бизнес передадут жителям сертификаты на покупки на 10 млрд рублей

Более чем 3 тыс. магазинов и предприятий сферы услуг предоставят возможность жителям города обменять 2 млн сертификатов программы "Миллион призов" суммарным номиналом около 10 млрд рублей на товары и услуги.
ТАСС вчера в 05:24
15
Происшествия

Суд перенес заседание по делу Стерненко

Следующее заседание состоится в понедельник 15 июня Следующее заседание должно состояться в 10.00, о чем сообщил сам Стерненко собравшимся под стенами суда сторонникам.
Украина.ру 15:45
Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
1,6K
Футбол

«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии

Вести.Ru 17:39
Недвижимость

Правительство проработает вопрос расширения программы льготной ипотеки

Вопрос расширения программы льготной ипотеки будет проработан правительством РФ.
Российская газета вчера в 07:03
12
Общество

Мурашко: активность коронавируса в жару не снижается

Активность коронавируса нового типа в жаркую погоду не снижается, заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.
Газета.Ru 12:18
1,2K
Происшествия

На французской атомной подводной лодке произошел пожар

На судостроительном заводе в Тулоне произошел пожар в отсеках атомной подводной лодки «Жемчуг» (Perle), которая с января стоит на плановом ремонте в сухом доке.
Коммерсантъ 15:35
16
Происшествия

Несколько домов в центре Москвы остались без света

Вести.Ru 15:10
4
Финансы

Курс евро поднялся выше 79 рублей

Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru вчера в 10:16
32
Шоу-бизнес

Максим Галкин продемонстрировал накаченный за карантин торс

Юморист Максим Галкин опубликовал пикантное фото накаченного за время карантина торса.
Слово и Дело вчера в 12:22
4
Происшествия

Ефремов заявил о своем конце

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы.
Lenta.ru 17:33
Политика

Газпром назвал действия в отношении «Белгазпромбанка» незаконными

"Газпром" прокомментировал смену руководства Белгазпромбанка и задержание топ-менеджеров финансовой организации в Белоруссии.
РИА Новости 13:02
195
Общество

Мурашко призвал при планировании отдыха быть готовыми поменять планы

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что гражданам нужно быть готовыми к тому, что этим летом могут поменяться их планы на отдых.
РЕН ТВ 11:35
8
Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
1,9K
Футбол

«Валенсия» упустила победу над «Леванте» в матче чемпионата Испании

Футболисты "Валенсии" сыграли вничью с "Леванте" в матче 28-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 18:16
Политика

Путин впервые принял участие в церемонии поднятия флага в День России

Флаг Российской Федерации торжественно подняли на Поклонной горе в Москве, в церемонии впервые принял участие президент страны Владимир Путин.
РИА Новости 06:28
6
Общество

СМИ: EA, Take-Two или Activision Blizzard могут выкупить игровое подразделение Warner Bros

В покупке заинтересовались Electronic Arts, Take-Two и Activision Blizzard. Об этом сообщил портал CNBC со ссылкой на собственные источники.
CyberSport.ru 17:50
Происшествия

В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта

Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест.
Коммерсантъ 10:14
18
Экономика

Путин дал поручения по поддержке образования

По итогам совещания о ситуации в образовании в условиях пандемии коронавируса COVID-19 президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки области.
Коммерсантъ вчера в 13:16
16
Происшествия

На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина обнаружили коронавирус

В Пекине в четверг впервые за 56 дней был выявлен новый локальный случай заражения COVID-19, заболел 52-летний мужчина, который в последнее время никуда из столицы не выезжал.
РИА Новости 14:09
61
Как работают Яндекс.Новости?
ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
Главное