Общество
ИзвестияПодполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии
Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию. По мнению Шутко, суд может отправить артиста в колонию-поселение или лагерь общего режима.
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«Могут пару раз головой окунуть»: адвокат и подполковник ФСИН рассказали, что ждет Ефремова в тюрьме
Актер отправлен под домашний арест. Подполковник в запасе ФСИН Игорь Шутко рассказал «Вечерней Москве» о том, как обычно живут в тюрьме публичные люди и что ожидает Ефремова, если того отправят в колонию по решению суда.Вечерняя Москва04:47
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«Могут головой окунуть»: подполковник ФСИН раскрыл будущее Ефремова на зоне
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