По словам собеседника РБК, которые подтвердил источник в территориальном отделе полиции, выпавшая из окна коридора на пятом этаже второго корпуса больницы женщина оказалась подполковником полиции, старшим экспертом Экспертно-криминалистического центра МВД России.

с чего всё началось

Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.

Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве

Политика Туроператор сообщил, когда российских туристов ждут в Болгарии Диалог идет на уровне МИДа, правительств, и посольств. Об этом Profi.Travel сообщил гендиректор туроператора «Солвекс» Димитър Цонев 1 июня.

Общество Умер продюсер телешоу «Поле чудес» Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович. 1

Религия Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава В возрасте 89 лет скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Об этом сообщается на сайте Чувашской митрополии. 94

Происшествия В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.

Космос Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). 2K

Политика Детский омбудсмен заявила Путину, что нужна реформа органов опеки Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе видеоконференции с главой государства Владимиром Путиным пожаловалась на работу органов опеки.

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом. 240

Политика Песков рассказал о режиме закрытых границ "В любом случае, режим закрытых границ не распространяется на официальные визиты делегаций, тем более на высшем уровне", - уточнил представитель Кремля. 47

Политика Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма «Государство — член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы», — цитирует Поклонскую «РИА Новости». 227

Политика Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин. 39

Космос Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце Зафиксированы мощнейшие вспышки с осени 2017 года, при этом ученые отметили, что их активность слишком мала, чтобы Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) начал предупреждать граждан о солнечной активности. 16

Футбол В Санкт-Петербурге может появиться частный футбольный клуб «Динамо» Как стало известно «Чемпионату», в Санкт-Петербурге может появиться ещё один футбольный клуб. Команда получит название «Динамо».

Политика Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам. 276

Общество Летнее тепло вернется в Москву после 10 июня Москвичи смогут насладиться по-настоящему летней погодой после 10 июня, до этого температура воздуха в столице будет что ниже климатической нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. 20

Общество Правила голосования по Конституции могут упростить ЦИК разработал проект постановления, из которого следует, что в процедуру голосования по поправкам в Конституцию могут внести дополнительные изменения, передаёт РБК. 63

Политика Соловьев ответил на шутку Илона Маска про батут Телеведущий и журналист Владимир Соловьев призвал "Роскосмос" не спешить с "ответом" на шутку руководителя SpaceX Илона Маска о батуте. 246

Единоборства Емельяненко обошел Хабиба в топе величайших бойцов по версии CBS Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко опередил своего соотечественника Хабиба Нурмагомедова в рейтинге величайших бойцов в истории, составленном американским телеканалом CBS.