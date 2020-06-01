Коронавирус

РБКРБКПодполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве

Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
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Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве

По словам собеседника РБК, которые подтвердил источник в территориальном отделе полиции, выпавшая из окна коридора на пятом этаже второго корпуса больницы женщина оказалась подполковником полиции, старшим экспертом Экспертно-криминалистического центра МВД России.
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