Коронавирус
РБКПодполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
Читать в источнике
Оценить433
с чего всё началось
По словам собеседника РБК, которые подтвердил источник в территориальном отделе полиции, выпавшая из окна коридора на пятом этаже второго корпуса больницы женщина оказалась подполковником полиции, старшим экспертом Экспертно-криминалистического центра МВД России.РБК06:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 12:41, Ашберн
Религия
Храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня
Известия 11:28
Общество
Продлён срок выдачи электронных больничных для лиц старше 65 лет
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно», — говорится в сообщении.
RT на русском 06:43
Футбол
Сегодня «Лейпциг» приедет в гости к «Кёльну»
Коэффициент на победу гостей составляет 1,50, что говорит о высокой вероятности победы «Лейпцига» в этом матче.
ГЛАС.RU 03:47
Политика
Импорт сельхозпродукции из США приостанавливает Китай
Еще 29 мая стало известно, что США начали разрабатывать процесс отмены всех льгот, которыми обладал Гонконг, кроме того, Трамп анонсировал введение санкций по отношению к должностным лицам КНР и Гонконга, имеющим отношение к «ущемлению автономии».
ГЛАС.RU 09:55
Происшествия
Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой
Известия 07:21
Авто
Десятки электромобилей выбросили на свалку в США
В результате десятки невостребованных электромобилей из автопарка фирмы буквально выбросили на свалку.
Motor 09:53
Общество
В Свердловской области снова объявлено штормовое предупреждение
Областная газета вчера в 13:55
Происшествия
В Киеве со стрельбой задержали угрожавшего взорвать мост Метро
В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро. Очевидец снял на видео часть спецоперации.
Вести.Ru 08:43
Общество
Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате
Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета 08:24
Общество
ЦИК хочет упростить правила голосования по поправкам в Конституцию
Предлагается выдавать бюллетени без внесения паспортных данных избирателя в список участников голосования, участнику будет достаточно расписаться.
RuNews24.ru 08:51
Политика
Путин подписал указ о проведении голосования по Конституции 1 июля
Москва, 1 июня 2020, 18:47 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении всенародного голосования по поправкам к Конституции России 1 июля.
REGNUM 11:47
Наука
Обнаружена крупнейшая вулканическая зона на Земле
Геологи обнаружили под Новой Зеландией следы гигантского магматического пузыря, названного суперплюмом, который в прошлом приводил к самой большой вулканической активности на Земле.
Профиль 01:48
Политика
Назван новый главный следователь МВД России
Lenta.ru 11:20
Общество
Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье
В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
Авто
В новом КоАП появится штраф за брошенные автомобили
Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня вчера в 02:46
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
Происшествия
Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области
Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия 08:55
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс 30 мая в 16:44
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма
«Государство — член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы», — цитирует Поклонскую «РИА Новости».
Известия 06:30
Экономика
Банк «Россия» предлагает сезонный вклад «Алые паруса»
Банк "Россия" предлагает разместить денежные средства в сезонный вклад "Алые паруса".
Банки.ру 06:42
Общество
В Вашингтоне введен комендантский час
О введении в столице Америки комендантского часа в ночь на 1 июня с 23.00 до 06.00 сообщила мэр города Вашингтон Мюриэл Боузер на личной странице в сети Twitter.
RuNews24.ru 09:43
Космос
Контракт на создание космического «мусорщика» ClearSpace-1 подпишут осенью
Изначально предполагалось, что контракт на создание и запуск аппарата ClearSpace-1 будет заключён летом нынешнего года.
3DNews 30 мая в 02:04
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Игры
В Сети появился ролик геймплея The Last of Us: Part 2
Креативный директор и вице-президент компании Naughty Dog, которая готовит к выпуску вторую часть нашумевшей игры The Last of Us, Нил Дракманн рассказал об особенностях геймплея.
Экономика сегодня 30 мая в 10:54
Экономика
Государство профинансирует новый аэропорт Грозного
Новая взлетно-посадочная полоса и прочая аэродромная инфраструктура, по данным "Ъ", обойдутся еще в 9 млрд руб. Основное финансирование, согласно комплексному плану развития магистральной инфраструктуры (КПМИ), начнется с 2022 года, будет выделено 790 млн руб. Обычно в России аэропортовые терминалы строятся за счет частных инвесторов, и в Грозном говорят о возможности их привлечения в проект.
Коммерсантъ вчера в 18:05
Шоу-бизнес
Муж Собчак опубликовал ее обнаженное фото
На снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте Богомолова, Собчак стоит спиной к камере и прикрывает грудь рукой.
Lenta.ru 11:06
Происшествия
В США украинец на грузовике въехал в толпу протестующих
В Миннеаполисе большой грузовик, за рулём которого находился водитель-украинец, влетел в толпу протестующих, перекрывших трассу.
Rusvesna.su 05:26