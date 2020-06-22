Происшествия

ИзвестияИзвестияПодполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения. Как полагают в ФСБ, полицейский сотрудничал с одним из подразделений Службы безопасности Украины (СБУ).
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Начальника райотдела МВД в Курской области арестовали за передачу данных Украине

Коммерсантъ07:20

В Курской области отстранили заподозренного в госизмене подполковника МВД

РБК08:09

Начальник райотдела курской полиции арестован по подозрению в госизмене

Известия06:49

Суд арестовал подполковника российской полиции за госизмену в пользу Украины

Lenta.ru07:31

Подозреваемый в госизмене глава отдела курской полиции уволен

RT на русском07:16

Хронология задержаний агентов украинских спецслужб в России

ТАСС07:55

ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену

РИА Новости06:51
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Политика

Ярославский депутат подал заявление в СК на Юрия Дудя

Дмитрий Петровский, депутат ярославского муниципалитета был возмущен подобным заявлением.
Московский Комсомолец Ярославль 05:33
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Общество

ПФР готовит новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

Выплаты в размере 10 тысяч рублей получат семьи с детьми в возрасте от 17 до 18 лет.
NewInform вчера в 11:02
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал, сколько актер выпил перед аварией

РИА Новости 08:43
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Культура

Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
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Общество

Великобритания возобновила работу визовых центров в России

"Для входа в визовый центр потребуется измерить температуру тела, использовать защитную маску и соблюдать правила социального дистанцирования",- добавляет дипмиссия, отмечая, что "с учётом эпидемиологической ситуации, визовые центры не смогут сразу же возобновить работу в полном объёме".
РИА Новости 08:29
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Экономика

Новую пенсионную реформу предрекли России

В 2024-2025 годах в России может быть реализована еще одна пенсионная реформа.
Shraibikus News 03:23
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Политика

Голикова: провести парад Победы и голосование решили только после спада эпидемии

Власти приняли решение о проведении парада Победы и голосования по поправке к Конституции РФ только после того, как вспышка коронавирусной инфекции в стране пошла на спад.
ТАСС 09:02
Происшествия

Стало известно о возможном аресте Верзилова за мелкое хулиганство

Издателю «Медиазоны», участнику арт-группы «Война» Петру Верзилову грозит арест за мелкое хулиганство.
Lenta.ru вчера в 16:29
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Общество

У министра культуры требуют отозвать иск по делу «Седьмой студии»

Независимая газета вчера в 12:35
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Гаджеты

Xiaomi выпустит мышь с голосовым управлением

Ранее компания уже выпускала клавиатуру с возможностью голосового ввода информации. Китайская компания Xiaomi не перестает удивлять.
NewInform вчера в 05:35
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Общество

ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму

В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 06:09
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Происшествия

В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

РИА Новости 03:30
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Происшествия

Адвокат Соколова поставил под сомнение будущий приговор

Адвокат Сергей Лукьянов Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга "Суд в очередной раз отказал в ознакомлении с вещественными доказательствами, что может быть чреватым отменой приговора, это грубейшее нарушение права на защиту", — пояснил адвокат Лукьянов.
REGNUM 07:37
Общество

Минкомсвязь назвала две причины разблокировки Telegram

Решение о разблокировке мессенджера Telegram было принято из-за невозможности его заблокировать полносттью, а также из-за того, что мессенджер сотрудничал с властями в сфере борьбы с терроризмом и наркотиками, заявил замминистра связи Алексей Волин, передает «Интерфакс».
РБК 08:53
Происшествия

Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

По решению 1-го Западного окружного суда Виктор Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов - к 5,5 годам.
Российская газета 05:44
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала о проблемах со здоровьем у сына

Джиган и Самойлова собрали массу новых подписчиков. Оксана заявила, что подала на развод.
Вести Подмосковья 04:45
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Кино

Опубликован новый трейлер боевика «King’s man: Начало»

Inc-news.ru 01:06
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Экономика

Треть россиян сочли рубль лучшей валютой для сбережений

В свою очередь, каждый пятый россиянин считает доллар США самой оптимальной валютой для того, чтобы хранить сбережения, больше всего так относятся в американской валюте 25% сограждан в возрасте до 24 лет.
Интерфакс 06:20
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Политика

Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа

Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
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Политика

Зеленский разрешил выпускникам школ ДНР и ЛНР поступать в вузы без ВНО

Украина разрешит выпускникам школ с самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик поступать в высшие учебные заведения страны без обязательного внешнего независимого оценивания (ВНО).
Московский Комсомолец 07:47
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве иностранного студента в Волгограде

RT на русском вчера в 09:21
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Общество

Для вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 млн доз

До 70 млн доз вакцины потребуется для того, чтобы перейти к массовой вакцинации россиян от коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 17:36
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Армия и оружие

В МИД Германии оценили ситуацию в Ливии

Нестабильность в Ливии "явно" приобретает региональное измерение, необходимо настоятельнее искать решение конфликта, заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
РИА Новости 08:29
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Происшествия

Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену

Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене.
Интерфакс 08:02
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Происшествия

На базе США в Японии произошла утечка хлорного газа

Взгляд.ру 08:56
Политика

Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в случае принятия соответствующий поправки в Конституцию.
Вести Татарстан вчера в 08:46
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Хоккей

Toronto Sun: нужно переименовать «Конн Смайт Трофи», он назван в честь расиста

Североамериканский обозреватель Стив Симмонс предложил переименовать «Конн Смайт Трофи» — награду хоккеисту, лучше всех проявившему себя в плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Чемпионат 06:19
Происшествия

Под Орлом найден колодец, в который нацисты сбрасывали детей

Колодец с фрагментами человеческих останков был найден поисковиками МПО "Костер" в поселке Крутовском.
Газета.Ru 07:45
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Происшествия

На дизельной электростанции в Якутии произошла крупная утечка топлива

ИА REX 08:19
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Энергетика

«Газпром» ведет переговоры с рядом партнеров о пересмотре цен на газ

"Газпром" ведет переговоры с рядом партнеров о пересмотре цен на поставляемый газ, но серьезный их пересмотр в долгосрочных контрактах не планируется, сообщил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования компании "Газпром экспорт" Сергей Комлев.
РИА Новости 06:48
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