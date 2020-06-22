По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения. Как полагают в ФСБ, полицейский сотрудничал с одним из подразделений Службы безопасности Украины (СБУ).

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

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