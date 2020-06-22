Происшествия
Газета.RuВ Курской области задержан полицейский за шпионаж в пользу Украины
В Курской области сотрудники ФСБ задержали начальника районного отдела полиции Дмитрия Борзенкова по обвинению в шпионаже в пользу Украины, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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с чего всё началось
ФСБ сообщила о задержании начальника отдела полиции одного из районов Курской области по подозрению в госизмене. В Центре общественных связей спецслужбы уточнили, что речь идет о подполковнике Борзенкове Дмитрии Александровиче 1981 года рождения.РИА Новости06:51
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