ФСБ сообщила о задержании начальника отдела полиции одного из районов Курской области по подозрению в госизмене. В Центре общественных связей спецслужбы уточнили, что речь идет о подполковнике Борзенкове Дмитрии Александровиче 1981 года рождения.

с чего всё началось

В Курской области сотрудники ФСБ задержали начальника районного отдела полиции Дмитрия Борзенкова по обвинению в шпионаже в пользу Украины, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В Курской области задержан полицейский за шпионаж в пользу Украины

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