По данным нашего издания, кроме рулетки, из квартиры вывезли четыре стола для игры в русский покер, 12 игровых автоматов, фишки и прочее разное обязательное, что неотъемлемо связано с подпольным казино. Если говорить о самом факте, то давно в Петербурге не закрывали казино.

с чего всё началось

Как выяснилось, квартира, где совершалась преступная деятельность, принадлежит главе муниципального образования «Введенский» Олегу Калядину. Владелец жилья утверждает, что сдал квартиру и не знал, что в ней происходит.

В квартире муниципального главы в Петербурге накрыли казино

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