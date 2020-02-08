Происшествия

REGNUMREGNUMВ квартире муниципального главы в Петербурге накрыли казино

Как выяснилось, квартира, где совершалась преступная деятельность, принадлежит главе муниципального образования «Введенский» Олегу Калядину. Владелец жилья утверждает, что сдал квартиру и не знал, что в ней происходит.
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с чего всё началось

Дверь в квартиру главы МО «Введенский» Калядина долго пилила полиция. За ней оказалось казино

По данным нашего издания, кроме рулетки, из квартиры вывезли четыре стола для игры в русский покер, 12 игровых автоматов, фишки и прочее разное обязательное, что неотъемлемо связано с подпольным казино. Если говорить о самом факте, то давно в Петербурге не закрывали казино.
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Сдававшего в Петербурге квартиру под казино главу муниципалитета исключат из «Единой России»

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Карты, деньги, фишки: В квартире главы петербургского муниципального образования нашли подпольное казино

КП - Санкт-Петербург06:15

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АБН07:55
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Сегодня полузащитник поучаствовал в решающем матче Суперкубка Японии против грозной «Йокогамы».
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