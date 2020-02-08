Происшествия

РБКРБКВ квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино

В квартире на Кронверкском проспекте Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольное казино. Жилплощадь принадлежит главе муниципального образования «Введенский» Олегу Калядину, сообщает «Фонтанка».
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Вячеслав Макаров
Уже сейчас могу с уверенностью заявить, что несмотря ни на какие прошлые заслуги решение о снятии со всех партийных должностей и об исключении Калядина из партии будет принято немедленно.
— Вячеслав Макаров, российский политикKonkretno.ru 08:36

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Главу муниципалитета в Петербурге исключат из партии из-за казино в квартире

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Сдававшего в Петербурге квартиру под казино главу муниципалитета исключат из «Единой России»

Телеканал Санкт-Петербург08:31

Чиновника, в квартире которого нашли казино, исключат из «Единой России»

АБН07:55

Депутата Калядина с казино в квартире выгоняют из «Единой России»

78.ru08:59

Карты, деньги, фишки: В квартире главы петербургского муниципального образования нашли подпольное казино

КП - Санкт-Петербург06:15

«Если есть действия на грани, то произошедшее – далеко за гранью». Единоросса, в чьей квартире нашли подпольное казино, исключают из партии

Фонтанка.Ру07:01

В Петербурге нашли размещенное в квартире подпольное казино

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