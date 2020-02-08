Происшествия
РБКВ квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино
В квартире на Кронверкском проспекте Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольное казино. Жилплощадь принадлежит главе муниципального образования «Введенский» Олегу Калядину, сообщает «Фонтанка».
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Уже сейчас могу с уверенностью заявить, что несмотря ни на какие прошлые заслуги решение о снятии со всех партийных должностей и об исключении Калядина из партии будет принято немедленно.
— Вячеслав Макаров, российский политикKonkretno.ru 08:36
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Сдававшего в Петербурге квартиру под казино главу муниципалитета исключат из «Единой России»
Телеканал Санкт-Петербург08:31
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Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Экономика
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Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.
Гаджеты
Xiaomi выпустит самый мощный смартфон в мире – Mi 10 Pro
Как уже ранее сообщалось, смартфон Mi 10 Pro будет работать на процессоре Snapdragon 865 и у него будет экран с частотой обновления 120 Гц.
Происшествия
Пропавшую после корпоратива 22-летнюю петербурженку нашли мертвой
Пропавшую после корпоратива 22-летнюю петербурженку нашли мертвой.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
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Два экс-беркутовца вернулись в Киев после обмена пленными в Донбассе
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Спорт
Лыжник Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
Футбол
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По ходу первого тайма матч Кубка Париматч Премьер против «Спартака» с поля был удален главный тренер сербской команды Саво Милошевич.
Фигурное катание
Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
Происшествия
Житель Сочи больше 10 лет насиловал падчерицу
В Сочи расследуется уголовное дело о сексуальном насилии несовершеннолетний. Подозреваемым является 38-летний житель города.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
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Общество
Адвокаты Винника обратились в ООН из-за ущемления его прав
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Общество
Скорость распространения коронавируса замедлилась
Отмечается, что отношение зараженных коронавирусом 2019-nCoV к общему числу заболевших в феврале (7 февраля - показатель 10,2%) снизилось по сравнению с предыдущем месяцем (23 января - 46%).
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Происшествия
В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика
Футбол
Защитник «Гамбурга» Пападопулос отклонил предложения двух клубов РПЛ
Пападопулос сыграл в составе первой команды «Гамбурга» всего два матча. Контракт грека с немецким клубом рассчитан до ближайшего лета.
Наука
В Туле разработали новую методику лечения стресса
Ученые медицинского института создали и запатентовали методику определения и лечения стресса.
Футбол
ФИФА прокомментировала слухи об отстранении России от ЧМ-2022
ФИФА прокомментировала слухи об отстранении России от ЧМ-2022.
Общество
Ульяновский губернатор опроверг сообщения о взрыве атомного реактора
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию с требованием найти и наказать авторов фейка о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
Экономика
В правительстве России призвали снизить ставку по ипотеке
Нынешняя ставка по ипотеке завышена, необходимо искать возможности для её снижения.
Фигурное катание
Кихира обошла Загитову и возглавила рейтинг ISU
Футбол
«Аталанта» победила «Фиорентину» и закрепилась на 4-м месте в серии А
"Аталанта" обыграла на выезде "Фиорентину" в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу и закрепилась на четвертом месте в таблице серии А, дающем право выступить в Лиге чемпионов.
Культура
Российская певица выступит на «Оскаре»
Здоровье
Депутаты разработали аналог закона о торговле для аптек
Депутаты от «Единой России» разработали аналог закона о торговле для аптек, сообщил журналистам зампред фракции Андрей Исаев.
Футбол
ЦСКА: Помазун с первых минут, Колесниченко в составе
Обращает на себя внимание присутствие в стартовом составе сразу двух футболистов, находящихся на просмотре – Кирилла Колесниченко и Давида Караева.