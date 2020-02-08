Происшествия
ИнтерфаксПодпольное казино нашли в квартире главы муниципалитета в Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов северной столицы пресекли деятельность подпольного казино в квартире, принадлежащей главе муниципального образования "Введенский" Олегу Калядину, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Сдававшего в Петербурге квартиру под казино главу муниципалитета исключат из «Единой России»
Телеканал Санкт-Петербург08:31
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