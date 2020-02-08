Подпольное казино нашли в квартире главы муниципалитета в Петербурге

Общество На Украине жену футболиста обвинили в оскорблении государственного гимна Юрист Юрий Юрченко подчеркнул, что Морозюк совершила надругательство над государственным символом, что по Уголовному кодексу Украины карается крупным штрафом, арестом на срок до шести месяцев или тюремным сроком до трех лет.

Футбол Иньеста выиграл Суперкубок Японии Сегодня полузащитник участвовал в решающем матче Суперкубка Японии против грозной «Йокогамы».

Общество Доктор Мясников усомнился в эффективности вакцины от коронавируса Медик напомнил, что вакцину от коронавируса разрабатывали на протяжении нескольких лет — ранее эпидемия атипичной пневмонии была зафиксирована в 2002 году и 2012 году.

Шоу-бизнес Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.

Общество Скорость распространения коронавируса замедлилась Отмечается, что отношение зараженных коронавирусом 2019-nCoV к общему числу заболевших в феврале (7 февраля - показатель 10,2%) снизилось по сравнению с предыдущем месяцем (23 января - 46%).

Политика Ляшко заявил о газовом обмане украинцев Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.

Гаджеты Популярный смартфон Honor 20i подешевел почти вдвое Популярный китайский смартфон Honor 20i подешевел почти вдвое с момента старта продаж весной прошлого года.

Политика Зеленский пригласил папу Римского на Украину Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.