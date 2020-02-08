Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксПодпольное казино нашли в квартире главы муниципалитета в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов северной столицы пресекли деятельность подпольного казино в квартире, принадлежащей главе муниципального образования "Введенский" Олегу Калядину, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Карты, деньги, фишки: В квартире главы петербургского муниципального образования нашли подпольное казино

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В Петербурге нашли размещенное в квартире подпольное казино

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Цены и комплектации нового Kia Seltos объявлены официально

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