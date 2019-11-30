Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПодравшийся с учеником белгородский педагог останется работать в школе

Видео с дракой распространилось в соцсетях и попало в СМИ. После этого директор школы заявила, что учителя уволят за нарушение правил педагогической этики. Однако на сторону преподавателя встали коллеги, а в соцсетях запустили флешмоб в его поддержку.
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Учителя из Белгорода не уволят после драки со школьником

ТАСС29 ноября в 15:25

Подравшегося с учеником российского учителя оставят в школе

Lenta.ruвчера в 14:27

Подравшийся с учеником учитель из Белгорода останется работать в школе

РЕН ТВвчера в 13:35

В Белгороде передумали увольнять учителя, который подрался с учеником

Fonar.tv29 ноября в 16:52

Белгородского учителя не уволят за драку с учеником

Известиявчера в 16:28

Белгородского учителя не будут увольнять после драки с учеником

Бел.Ру29 ноября в 14:11

В Белгороде в школе произошла драка между учеником и учителем

БелПресса29 ноября в 12:47
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Общество

В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РБК вчера в 17:40
Хоккей

Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком

Гол на свой счет записал Ти Джей Оши. На 29-й минуте шайба россиянина Александра Овечкина вывела «Кэпиталс» вперед.
Lenta.ru 02:15
Происшествия

Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
ТАСС вчера в 13:20
Общество

В России расширили список сильнодействующих веществ

Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
РИА Новости вчера в 18:29
Автоспорт

Даниил Квят: Машина очень сильно скользила

F1news.ru вчера в 10:36
Происшествия

Видео перестрелки в кафе в Карачаево-Черкесии появилось в сети

В интернете появилась запись с камер видеонаблюдения в кафе города Черкасска Карачаево-Черкесской Республики, где мужчина открыл огонь из травматического пистолета по девушке.
Газета.Ru 00:41
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, документ опубликовали на сайте палаты.
РИА Новости 29 ноября в 05:18
Армия и оружие

Украинский офицер убил солдата из-за нежелания воевать, заявили в ДНР

Командир одной из рот 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины убил военнослужащего из-за его желания дезертировать из зоны боевых действий в Донбассе, сообщает "Донецкое агентство новостей" со ссылкой на управление народной милиции ДНР.
РИА Новости 01:13
Армия и оружие

В Британии признали превосходство российской артиллерии

News.ru вчера в 08:51
Армия и оружие

Китайское СМИ предупредило о новой потенциальной ядерной державе

Китайское издание Sohu назвало Японию ядерной державой и призвало соседние с ней страны, в том числе Россию, проявлять бдительность.
Газета.Ru вчера в 06:18
Экономика

В Белоруссии мужчины живут на пенсии меньше 10 лет

Против повышения пенсионного возраста были 89% граждан России (по данным «Левада-Центр») и 76,7% граждан Белоруссии (по данным НИСЭПИ), напомнил он в интервью изданию «Комсомольская правда в Белоруссии».
REGNUM 29 ноября в 07:50
Единоборства

Боксер Беспутин стал чемпионом мира по версии WBA

В поединке за звание чемпиона мира Александру Беспутину противостоял другой российский боксер Раджаб Бутаев.
Вести.Ru вчера в 20:46
Общество

Власти Украины увеличат финансирование фонда жены Порошенко

Киев добавит финансирование Украинскому культурному фонду (УКФ), главой наблюдательного совета которого является Марина Порошенко, жены бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Газета.Ru 01:11
Хоккей

Хоккеист Щербак потерял контракт с «Авангардом» из-за жены-модели

Хоккеист Никита Щербак перешел в омский «Авангард» летом, но уже в октябре клуб расторг с ним контракт.
Пятый канал вчера в 10:58
Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.
Дождь 28 ноября в 09:48
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о своей болезни

Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:10
Общество

Кинолог рассказал, что делать при нападении собак

Президент Союза кинологов РФ Владимир Уражевский посоветовал во избежание укусов собак не провоцировать животных.
Life.ru вчера в 11:37
Армия и оружие

Зеленский узаконил новые воинские звания на Украине

Президент Украины Зеленский подписал закон о введении новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины.
ИА Новороссия 29 ноября в 04:55
Гаджеты

Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел

Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
The GEEK вчера в 13:30
Энергетика

«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»

Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Профиль вчера в 01:05
Шоу-бизнес

Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин

Рамблер вчера в 11:20
Политика

МИД Греции ответил на «военную риторику» Эрдогана по Кипру

"Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики", — отмечается в заявлении.
РБК 00:20
Спорт

НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории

РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.
Газета.Ru 29 ноября в 11:16
Происшествия

Моряки Тихоокеанского флота спасли двух рыбаков в Японском море

Газета.Ru вчера в 23:27
Политика

Прилепин рассказал об отторжении Донбасса от Украины

Российский писатель Захар Прилепин находился в Донбассе с декабря 2015 года, работал советником главы ДНР и заместителем командира одного из батальонов спецназа ДНР по работе с личным составом.
РИА Новости вчера в 19:11
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт 29 ноября в 17:10
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
РИА Новости вчера в 17:30
Авто

Дизайнеры показали двухдверный пикап Tesla Cybertruck

Новый Tesla Cybertruck доступен исключительно в четырехдверном исполнении, однако дизайнеры решили несколько разнообразить облик автомобиля.
Тарантас Ньюс вчера в 08:30
Политика

В США рассказали о самом странном советском оружии

Американское издание The National Interest вспомнило об экспериментальных образцах советских автоматов и перечислило самые странные разработки.
Известия вчера в 20:42
Наука

Ученые выяснили, что жирная пища смертельно опасна для мужчин

ТАСС Наука вчера в 15:01
Как работают Яндекс.Новости?
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