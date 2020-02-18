ТВ-приставка станет первым публично известным устройством компании "СберДевайсы". Как пояснил Константин Круглов, ранее его команда сделала несколько продуктов для внутренних нужд Сбербанка. Детали он не раскрыл, как и то, над какими еще устройствами работает "СберДевайсы".

с чего всё началось

ТВ-приставка станет первым публично известным устройством компании "СберДевайсы". Как пояснил Константин Круглов, ранее его команда сделала несколько продуктов для внутренних нужд Сбербанка.

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