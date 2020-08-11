Подразделения ОМОНа пресекли несанкционированную акцию в Минске
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Подразделения ОМОНа пресекли несанкционированную акцию, проходившую на Пушкинской площади в Минске, где на месте гибели одного из участников акции протеста был создан импровизированный мемориал.В источнике
С чего всё началось
В центр Минска прибывают подразделения ОМОН и внутренних войск
Ранее в другой части города подразделения ОМОНа пресекли первую сегодняшнюю несанкционированную акцию, проходившую на Пушкинской площади, где на месте гибели одного из участников акции протеста был создан импровизированный мемориал.
ТАССвчера в 10:51
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