Подразделения ОМОНа пресекли несанкционированную акцию в Минске

Подразделения ОМОНа пресекли несанкционированную акцию, проходившую на Пушкинской площади в Минске, где на месте гибели одного из участников акции протеста был создан импровизированный мемориал.