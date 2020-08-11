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Подразделения ОМОНа пресекли несанкционированную акцию в Минске

Подразделения ОМОНа пресекли несанкционированную акцию, проходившую на Пушкинской площади в Минске, где на месте гибели одного из участников акции протеста был создан импровизированный мемориал.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В центр Минска прибывают подразделения ОМОН и внутренних войск

Ранее в другой части города подразделения ОМОНа пресекли первую сегодняшнюю несанкционированную акцию, проходившую на Пушкинской площади, где на месте гибели одного из участников акции протеста был создан импровизированный мемориал.
ТАССвчера в 10:51
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Подразделения ОМОН и внутренних войск прибывают в центр Минска

Московский Комсомолецвчера в 09:48
Эхо Москвы

Бойцы белорусского ОМОНа разгоняют людей, которые приносят цветы к месту гибели протестующего в центре Минска

Эхо Москвывчера в 10:31
Известия

В центр Минска начал прибывать ОМОН и Внутренние войска

Известиявчера в 09:56
ТАСС

В центр Минска прибывают подразделения ОМОН и внутренних войск

ТАССвчера в 10:51
RT на русском

В центр Минска прибывают ОМОН и внутренние войска

RT на русскомвчера в 09:43
РЕН ТВ

В центр Минска прибывают подразделения ОМОН и внутренних войск

РЕН ТВвчера в 09:34
Газета.Ru

В центр Минска стекаются ОМОН и спецподразделения

Газета.Ruвчера в 09:33

Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
REGNUMвчера в 10:42
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Экс-сотрудника Генпрокуратуры РФ осудили за нападение на полицейского

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры РФ Игоря Мыльникова, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейского.
Росбалтвчера в 10:06
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