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Подразделения силовых структур покинули Минск

Части ОМОН, внутренних войск и других силовых структур Белоруссии покинули улицы Минска, с улиц снято оцепление, восстановлено движение транспорта по основным магистралям, сообщает ТАСС в среду, 12 августа.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Подразделения силовых структур покинули Минск

Части ОМОН, внутренних войск и других силовых структур Белоруссии покинули улицы Минска.
ТАСС20:01
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Известия

Подразделения силовых структур покинули Минск

Известия20:38
РБК

СМИ сообщили об отходе силовых структур с улиц Минска

РБК21:53
Lenta.ru

Силовики покинули Минск

Lenta.ru21:22
РЕН ТВ

Силовики покинули Минск

РЕН ТВ22:36
Комсомольская правда

Подразделения силовых структур покинули Минск

Комсомольская правда20:31
Московский Комсомолец

Белорусские силовики покинули Минск

Московский Комсомолец20:27
ТАСС

Подразделения силовых структур покинули Минск

ТАСС20:01

Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
Полиция допросила мужа Легкоступовой
REGNUMвчера в 08:28
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ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан вскрыты намерения жителя Нефтекамска совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства», – указано в сообщении.
Ведомостивчера в 07:28
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Россия получила запрос на 1 млрд доз вакцины против коронавируса

Во вторник, на конференции, посвященной регистрации первой российской вакцины против коронавируса «Спутник V», генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд уже получил запросы на 1 млрд доз этой вакцины.
РБКвчера в 07:45
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В Минске ОМОН разогнал протестовавших в спальных районах

Накануне вечером, в третий раз подряд, протестующие против результатов президентских выборов начали собираться в группы от нескольких десятков до сотен человек в разных частях столицы, в основном в окраинных спальных районах.
РИА Новости22:39

Разработка вакцины от коронавируса: Россия идет коротким путем (Der Spiegel, Германия) (Der Spiegel)

Многие конкуренты сообщают об успехах в разработке, но одно государство хочет опередить всех остальных — Россия заявила, что уже до конца августа планируется выдача разрешения первой вакцине.
ИноСМИвчера в 07:58

Тело пропавшего восьмилетнего ребенка нашли в озере в Забайкалье

Поисковая группа в Ононском районе Забайкальского края в среду нашла в озере тело восьмилетнего ребенка, пропавшего 8 августа, сообщил журналистам пресс-секретарь следственного управления СК по Забайкалью Егор Марков.
ТАСС22:48
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Авиакомпании ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию

По данным ассоциации, авиакомпании Pegas Fly, Nordwind и «Россия» ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию – за исключением женских сумочек, мужских портфелей, чехлов и сумок для ноутбуков, детских сумок, подарочных товаров из коммерческих зон аэропорта, привезенных пассажиром предметов, багажа дипломатических курьеров и ювелирных изделий.
Ведомостивчера в 11:40
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