Подразделения силовых структур покинули Минск
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Части ОМОН, внутренних войск и других силовых структур Белоруссии покинули улицы Минска, с улиц снято оцепление, восстановлено движение транспорта по основным магистралям, сообщает ТАСС в среду, 12 августа.В источнике
С чего всё началось
Подразделения силовых структур покинули Минск
Части ОМОН, внутренних войск и других силовых структур Белоруссии покинули улицы Минска.
ТАСС20:01
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