Армия и оружие
NewInformПодразделения сирийской армии вошли в город Манбидж
Силы Сирийской арабской армии вошли в город Манбидж, который находился под контролем курдских формирований. Об этом сообщает государственное телевидение САР. Ранее сообщалось, что подразделения сирийской армии размещены в окрестностях населенного пункта.
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