Армия и оружие
РидусСирийская армия вошла в город Манбидж
Несколько подразделений сирийской правительственной армии вошли 14 октября в город Манбидж на северо-востоке провинции Алеппо. Курды пропустили их через свои позиции, сообщило агентство SANA.
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Сирийская арабская армия вошла в город Манбидж, расположенный в восточной части провинции Алеппо, и в ближайшее время должна достигнуть города Кобани. Правительственные медиаисточники запустили в социальных сетях хэштег #bloodlessliberation — «бескровное освобождение».ФАНвчера в 06:27
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