Армия и оружие

РидусРидусСирийская армия вошла в город Манбидж

Несколько подразделений сирийской правительственной армии вошли 14 октября в город Манбидж на северо-востоке провинции Алеппо. Курды пропустили их через свои позиции, сообщило агентство SANA.
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с чего всё началось

Армия Сирии начала «бескровное освобождение» севера страны от курдских террористов

Сирийская арабская армия вошла в город Манбидж, расположенный в восточной части провинции Алеппо, и в ближайшее время должна достигнуть города Кобани. Правительственные медиаисточники запустили в социальных сетях хэштег #bloodlessliberation — «бескровное освобождение».
ФАНвчера в 06:27

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Сирийская армия вошла в Манбидж

Взгляд.рувчера в 13:17

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РБКвчера в 14:20

СМИ: Армия Сирии вошла в Манбидж

РЕН ТВвчера в 13:45

Сирийская правительственная армия вошла в Манбидж

РИА Новостивчера в 13:42

СМИ Сирии утверждают, что в осаждаемый турками Манбидж вошли войска Асада

Росбалтвчера в 15:28

Сирийская правительственная армия вошла в город Манбидж

Народные новостивчера в 13:31

СМИ: сирийская правительственная армия вошла в Манбидж

ТАССвчера в 13:27
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 02:05, Ашберн
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Директор ФБК сообщил о новых массовых обысках у сотрудников в регионах

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Lenta.ru вчера в 11:03
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Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.
Газета.Ru вчера в 14:55
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В Европе заподозрили «российский след» в протестах Греты Тунберг

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Газета.Ru 01:22
Общество

Льготную ипотеку планируют расширить в России

Председатель Правительства Дмитрий Медведев поручил изучить возможность расширения программы льготного ипотечного кредитования на вторичный рынок.
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Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр

Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
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Роналду: «Рекорды сами находят меня»

Накануне сборная Украины обыграла Португалию со счетом 2:1 и досрочно вышла в финальную стадию Евро-2020.
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США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Армия и оружие

Трамп заявил, что вывел войска из Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не против, чтобы президент Сирии Башар Асад защищал курдов в своей стране от наступления Турции.
РИА Новости вчера в 15:26
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

Коммерсантъ вчера в 13:44
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Восемь процентов респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна.
Российская газета вчера в 22:00
Политика

Глава МИД Украины рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера

Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
RT на русском вчера в 16:55
Авто

Новый кроссовер Geely Icon полностью рассекретили

В продажу Geely Icon в Китае поступит до конца года.
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«Десять дней»: Нацист Билецкий выдвинул Зеленскому ультиматум

Украинский нацист, основатель запрещенного в России карательного полка «Азов»* Билецкий от имени соратников-нацистов выдвинул президенту Украины Зеленскому ряд условий, который тот, по их словам должен реализовать.
ИА Новороссия вчера в 14:09
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Россиянам назвали правила выживания в ДТП

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В США запретили криптовалюту Павла Дурова

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Армия и оружие

В МИД заявили о недопустимости прямых столкновений Турции и Сирии

Прямых столкновений Турции и Сирии из-за операции Анкары быть не должно, идут контакты, чтобы выработать подходы для недопущения этого, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
РИА Новости 01:43
Общество

Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru вчера в 13:36
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Red Dead Redemption 2 и The Last of Us Part II и рядом не стояли. Журналиста впечатлила игра, запущенная на PlayStation 5

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НИИ прикладной физики ИГУ продолжает строить гамма-обсерваторию TAIGA

Глагол. Иркутское обозрение вчера в 04:36
Происшествия

СК задержал подозреваемых в смертельном избиении мужчины в Красноярске

РБК вчера в 16:07
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Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Приморье

Ролик опубликовал канал "Вести: Приморье". Инцидент произошел в ночь на вторник.
РИА Новости 01:47
Авто

Обновленный кросс RAV4 перевоплотился в Toyota Wildlander

Японский концерн Toyota завершил подготовку к премьерному показу аналога обновленного внедорожника RAV4.
Pnzdrive вчера в 23:28
ЖКХ

В России может появиться единая платежка по ЖКУ

Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Известия вчера в 19:15
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Из галереи в Сан-Франциско украли гравюру Сальвадора Дали

Из галереи Сан-Франциско украли гравюру известного по всему миру художника Сальвадора Дали. По данным телеканала ABC7 News.
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Наташа Королева обратилась к Зеленскому

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Колорадо Эвеланш» (3:6) форвард хозяев Александр Овечкин впервые выступал на глазах у годовалого сына.
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На ТНТ стартовало шоу «План Б» с Бузовой и Батрутдиновым

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