Сирийская арабская армия вошла в город Манбидж, расположенный в восточной части провинции Алеппо, и в ближайшее время должна достигнуть города Кобани. Правительственные медиаисточники запустили в социальных сетях хэштег #bloodlessliberation — «бескровное освобождение».

с чего всё началось

Несколько подразделений сирийской правительственной армии вошли 14 октября в город Манбидж на северо-востоке провинции Алеппо. Курды пропустили их через свои позиции, сообщило агентство SANA.

Происшествия Директор ФБК сообщил о новых массовых обысках у сотрудников в регионах Правоохранительные органы проводят обыски у активистов штабов оппозиционера Алексея Навального в разных городах России.

Политика В Киеве саммит в «нормандском формате» назвали последним шансом Участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.

Политика Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.

Общество Губернатор и ГФИ представили сотрудникам СГЮА врио ректора Сегодня, 15 октября, губернатор Валерий Радаев представил коллективу Саратовской государственной юридической академии врио ректора Екатерину Ильгову.

Политика В Европе заподозрили «российский след» в протестах Греты Тунберг Депутат Европейского парламента Йорг Мойтен призвал Еврокомиссию проверить возможное влияние России на климатические акции Греты Тунберг, передает RT.

Общество Льготную ипотеку планируют расширить в России Председатель Правительства Дмитрий Медведев поручил изучить возможность расширения программы льготного ипотечного кредитования на вторичный рынок.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.

Футбол Роналду: «Рекорды сами находят меня» Накануне сборная Украины обыграла Португалию со счетом 2:1 и досрочно вышла в финальную стадию Евро-2020.

Политика США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.

Армия и оружие Трамп заявил, что вывел войска из Сирии Президент США Дональд Трамп заявил, что он не против, чтобы президент Сирии Башар Асад защищал курдов в своей стране от наступления Турции.

Общество Россияне назвали самые скучные профессии Восемь процентов респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна.

Политика Глава МИД Украины рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.

Авто Новый кроссовер Geely Icon полностью рассекретили В продажу Geely Icon в Китае поступит до конца года.

Политика «Десять дней»: Нацист Билецкий выдвинул Зеленскому ультиматум Украинский нацист, основатель запрещенного в России карательного полка «Азов»* Билецкий от имени соратников-нацистов выдвинул президенту Украины Зеленскому ряд условий, который тот, по их словам должен реализовать.

Армия и оружие В МИД заявили о недопустимости прямых столкновений Турции и Сирии Прямых столкновений Турции и Сирии из-за операции Анкары быть не должно, идут контакты, чтобы выработать подходы для недопущения этого, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Общество Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.

Авто Обновленный кросс RAV4 перевоплотился в Toyota Wildlander Японский концерн Toyota завершил подготовку к премьерному показу аналога обновленного внедорожника RAV4.

ЖКХ В России может появиться единая платежка по ЖКУ Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.

Происшествия Из галереи в Сан-Франциско украли гравюру Сальвадора Дали Из галереи Сан-Франциско украли гравюру известного по всему миру художника Сальвадора Дали. По данным телеканала ABC7 News.

Шоу-бизнес Наташа Королева обратилась к Зеленскому Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.

Хоккей Сын Овечкина впервые посетил матч «Вашингтона» В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Колорадо Эвеланш» (3:6) форвард хозяев Александр Овечкин впервые выступал на глазах у годовалого сына.