Футбол

ИзвестияИзвестияПодрежут «Крыльям»: футбольному клубу в Самаре ищут частных инвесторов

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Заместитель губернатора Александр Фетисов рассказал, что бюджет клуба на сезон-2020/21 останется без изменений и составит около 1,6 млрд рублей. При этом половина средств должна прийти от частных инвесторов (сейчас — 1/3).
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