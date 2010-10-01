Футбол
ИзвестияПодрежут «Крыльям»: футбольному клубу в Самаре ищут частных инвесторов
Заместитель губернатора Александр Фетисов рассказал, что бюджет клуба на сезон-2020/21 останется без изменений и составит около 1,6 млрд рублей. При этом половина средств должна прийти от частных инвесторов (сейчас — 1/3).
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Футбол
Президент «Ростова» рассказал, откуда в клубе долги
Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц выступил с официальным заявлением, касательно ситуации в клубе. Оно опубликовано на сайте команды.
Единоборства
Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»
Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
Политика
США не предпринимали шагов по выходу из Договора по открытому небу
Соединенные Штаты пока не предпринимали каких-либо конкретных шагов в направлении выхода из Договора по открытому небу.
Авто
Долгожданное появление модели Jetta от Volkswagen в России
Новый автомобиль от Volkswagen для российского рынка оснастят атмосферным двигателем объёмом 1,6 литров с показателем мощности 110 л.с. или турбиновый двигатель объёмом 1,4 литра и мощностью 150 л.с. Оба варианта будут представлены в тандеме с классической автоматической коробкой передач.
Политика
На Украине назвали условие для прекращения войны в стране
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что властям Украины необходимо начать действовать в рамках закона для прекращения внутриукраинского конфликта.
Происшествия
Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей
Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова и Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии
23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии, что дало ещё больше повода для пересудов, так как пользователи Сети недоумевают, какие же отношения связывают экс- и нынешнюю девушку популярного российского хип-хоп исполнителя Тимати.
Футбол
Сборная Италии разгромила команду Армении
В Палермо завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу в группе J, где сборная Италии принимала команду Армении.
Общество
Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»
Зарубежные астронавты впервые за 19 лет не вошли в экипажи российских космических кораблей "Союз", в октябре 2020 года и весной 2021 года могут отправиться трое россиян.
Происшествия
Суд лишил водительских прав депутата Госдумы Герасименко
Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, с которого была снята неприкосновенность в связи с делом о ДТП на Ленинском проспекте.
Футбол
«Зенит» заплатил за Щетинина 20 млн рублей
Стало известно, сколько «Зенит» заплатил «Локомотиву» за трансфер 17-летнего Кирилла Щетинина.
Армия и оружие
В Сирии попытались сжечь российский патруль
Политика
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложения по транзиту
"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении транзитного контракта.
Общество
Законопроект о домашнем насилии дополнили понятием «преследование»
Депутаты внесли поправки в законопроект: определение преследования жертвы и запрет для помогающих жертвам домашнего насилия организаций на обращение в правоохранительные органы без согласия их подопечного.
Происшествия
В Красноярске из офиса похитили почти 6 кг золота
В Красноярске полиция разыскивает злоумышленников, похитивших из сейфа в одном из офисов в центре города 5,9 кг золота.
Кино
Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Шоу-бизнес
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии
Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Хоккей
«Вашингтон» победил «Анахайм», Овечкин забил гол
«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Анахайм» — 5:2. На счету капитана хозяев Александра Овечкина гол, 3 броска в створ и силовой прием за 15.20 на льду.
Наука
Ученые объяснили причину роста живота с возрастом
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Экономика
В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников
В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
Происшествия
Жительница Набережных Челнов посадила за руль шестилетнего сына
В Набережных Челнах обсуждают странный поступок одной молодой мамы, посадившей за руль своего автомобиля шестилетнего сына.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Общество
В Петербурге пропали два высокопоставленных таможенника
По данным издания, начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни полковник Олег Гусев пропал в начале прошлой недели.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Игры
Valve анонсировала Half-Life: Alyx — первые детали в четверг
Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019 Мы рады представить нашу флагманскую VR-игру Half-Life: Alyx в этот четверг в 21:00 по московскому времени.
Кино
«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате
Шоу-бизнес
Кети Топурия впервые показала фото с новым избранником
Особо дотошные фанаты даже выяснили имя нового избранника певицы.