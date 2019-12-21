Происшествия
ТАССВ Апатитах подростки избили полицейских
Группа подростков избила двух полицейских в городе Апатиты Мурманской области, следственное управление СК РФ по области проводит проверку. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.
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Политика
Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам
«Рост пенсий продолжится», — отметил Путин, отвечая на вопрос о планах по индексации после 2024 года.
Футбол
Карло Анчелотти возглавил «Эвертон»
10 декабря Карло Анчелотти отправили в отставку с поста главного тренера «Наполи».
Энергетика
«Газпром» и «Нафтогаз» могут заключить контракт на пять лет
ТАСС/ "Газпром" и "Нафтогаз" могут подписать контракт о транзите российского газа через Украину на пять лет, объем транзита газа в 2020 году составит 65 млрд куб. м, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м. Такие цифры журналистам подтвердили в "Газпроме" после их публикации в украинских СМИ.
Политика
МИД России прокомментировал санкции США против трубопроводов
Правительство Германии выразило сожаление на фоне санкций против строительства газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» и назвало это вмешательством в дела Европы.
Биатлон
Йоханнес Бё победил в гонке преследования на этапе КМ по биатлону
Норвежский специалист Йоханнес Бё стал победителем в гонке преследования на дистанции 12,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону, проходящему во французском Анси.
Политика
Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН
Новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина россиян, работающих в ООН, являются агентами ФСБ.
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве
Наука
Ученые считают, что из всех видов человека выжил только один из-за массового истребления
Американские ученые из Университета Стоуни Брук в Нью-Йорке объяснили, почему из всех видов человека выжил только один: Homo Sapiens.
Наука
Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины
Финансы
Ставка выданной ипотеки рухнула до исторического минимума
По итогам ноября средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась до исторического минимума – 9,2%, говорится в свежем бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».
Игры
343 Industries опубликовала новые концепт-арты Halo Infinite и раскрыла некоторые подробности игры
Наконец, команда поделилась новыми концепт-артами Halo Infinite.
Общество
Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола
Дороже всего новогоднее застолье обойдётся жителям Чукотки — в 9528,58 руб. Дешевле всего новогодний стол окажется в Ингушетии — 3500 руб.
Музыка
Бывшая солистка «Ленинграда» спела вместе с бывшим Бузовой на заправке
Экономика
ПФР назвал сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь поступят на банковские карты россиян с 30 декабря, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).
Экономика
В России вырастут цены на водку и коньяк
Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
Политика
Пушков ответил Турчинову на слова о границе исконно русских земель
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что исконно русские земли ограничиваются лишь Московской областью.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова снялась для журнала в джакузи
Рисунок попал в кадр во время фотосессии, которую в джакузи устроила 41-летняя мать четверых детей.
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота направятся в Иран после учений с Индией
Корабли Балтийского флота России отправятся в Иран после завершения российско-индийских учений «Индра-2019».
Общество
Синоптик оценил возможность снега в новогоднюю ночь в Северной столице
До самого Нового года в Петербурге будет осенняя погода; небольшой снег и температура от нуля до минус двух градусов ожидается 31 декабря.
Здоровье
Врачи назвали три продукта, защищающих от рака
Врачи назвали три продукта, которые наиболее полезны для поддержания здоровой функции клеток, что как известно, один из принципов профилактики рака.
Общество
Снимали даже в раздевалках: в спортклубе Порошенко нашли систему тотальной слежки
После обысков в спортклубе была обнаружена система тотальной слежки и видеофиксации.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Биатлон
Поршнева и Поварницын стали вторыми в сингл-миксте на этапе Кубка IBU
Россияне Анастасия Поршнева и Александр Поварницын завоевали серебро в одиночной смешанной эстафете (сингл-миксте) на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в австрийском Обертиллиахе.
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Здоровье
Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю
Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.
Спорт
СК сообщил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории
Следственный Комитет получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, находящийся в настоящее время в США, вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Авто
Бюджетный кроссовер Kia Sportage ставит рекорды продаж
Религия
В РПЦ рассказали, допустимо ли православному человеку брать кредиты
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион рассказал, что верующим допустимо оформлять кредиты и банковские вклады, но стоит отказаться от рискованных банковских операций.
Кино
Режиссер фильма «Текст» рассказал, как Асмус согласилась на секс-сцену
Актриса Кристина Асмус была осведомлена о съемках откровенной сцены перед принятием решения об утверждении ее на роль девушки Нины в фильме «Текст».