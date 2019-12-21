Происшествия

ТАССТАССВ Апатитах подростки избили полицейских

Группа подростков избила двух полицейских в городе Апатиты Мурманской области, следственное управление СК РФ по области проводит проверку. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.
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Стали известны подробности нападения детей на полицейских в Апатитах

РЕН ТВ08:37

Двое полицейских пострадали в драке возле апатитского дворца культуры

Вечерний Мурманск08:31

Во время массовой драки апатитские подростки избили полицейских [видео]

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Избиением полицейских в Апатитах займётся Следком

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Группа подростков побила двух полицейских в Заполярье

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По факту избиения полицейских в Апатитах назначена служебная проверка

Мурманский вестник07:41

В полиции начали служебную проверку по массовой драки с подростками в Апатитах

КП - Мурманск08:15
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Политика

Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

«Рост пенсий продолжится», — отметил Путин, отвечая на вопрос о планах по индексации после 2024 года.
URA.Ru 19 декабря в 08:56
Футбол

Карло Анчелотти возглавил «Эвертон»

10 декабря Карло Анчелотти отправили в отставку с поста главного тренера «Наполи».
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«Газпром» и «Нафтогаз» могут заключить контракт на пять лет

ТАСС/ "Газпром" и "Нафтогаз" могут подписать контракт о транзите российского газа через Украину на пять лет, объем транзита газа в 2020 году составит 65 млрд куб. м, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м. Такие цифры журналистам подтвердили в "Газпроме" после их публикации в украинских СМИ.
ТАСС 04:47
Политика

МИД России прокомментировал санкции США против трубопроводов

Правительство Германии выразило сожаление на фоне санкций против строительства газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» и назвало это вмешательством в дела Европы.
Известия 07:39
Биатлон

Йоханнес Бё победил в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

Норвежский специалист Йоханнес Бё стал победителем в гонке преследования на дистанции 12,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону, проходящему во французском Анси.
REGNUM 07:48
Политика

Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН

Новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина россиян, работающих в ООН, являются агентами ФСБ.
Lenta.ru 02:57
Происшествия

Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве

РБК 19 декабря в 11:09
Наука

Ученые считают, что из всех видов человека выжил только один из-за массового истребления

Американские ученые из Университета Стоуни Брук в Нью-Йорке объяснили, почему из всех видов человека выжил только один: Homo Sapiens.
МонаВиста вчера в 10:00
Наука

Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины

Ugpressa.ru 19 декабря в 15:21
Финансы

Ставка выданной ипотеки рухнула до исторического минимума

По итогам ноября средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась до исторического минимума – 9,2%, говорится в свежем бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».
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Игры

343 Industries опубликовала новые концепт-арты Halo Infinite и раскрыла некоторые подробности игры

Наконец, команда поделилась новыми концепт-артами Halo Infinite.
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Общество

Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола

Дороже всего новогоднее застолье обойдётся жителям Чукотки — в 9528,58 руб. Дешевле всего новогодний стол окажется в Ингушетии — 3500 руб.
RT на русском 03:55
Политика

Партия Зеленского провела корпоратив на бывшем вертодроме Януковича

РБК 04:50
Музыка

Бывшая солистка «Ленинграда» спела вместе с бывшим Бузовой на заправке

Пятый канал 19 декабря в 09:56
Экономика

ПФР назвал сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь поступят на банковские карты россиян с 30 декабря, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).
RT на русском вчера в 15:25
Экономика

В России вырастут цены на водку и коньяк

Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
Российская газета вчера в 14:15
Политика

Пушков ответил Турчинову на слова о границе исконно русских земель

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что исконно русские земли ограничиваются лишь Московской областью.
News.ru вчера в 09:47
Шоу-бизнес

Екатерина Климова снялась для журнала в джакузи

Рисунок попал в кадр во время фотосессии, которую в джакузи устроила 41-летняя мать четверых детей.
News.ru вчера в 18:41
Армия и оружие

Корабли Балтийского флота направятся в Иран после учений с Индией

Корабли Балтийского флота России отправятся в Иран после завершения российско-индийских учений «Индра-2019».
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Общество

Синоптик оценил возможность снега в новогоднюю ночь в Северной столице

До самого Нового года в Петербурге будет осенняя погода; небольшой снег и температура от нуля до минус двух градусов ожидается 31 декабря.
Экономика сегодня 07:52
Здоровье

Врачи назвали три продукта, защищающих от рака

Врачи назвали три продукта, которые наиболее полезны для поддержания здоровой функции клеток, что как известно, один из принципов профилактики рака.
АМИТЕЛ 06:05
Общество

Снимали даже в раздевалках: в спортклубе Порошенко нашли систему тотальной слежки

После обысков в спортклубе была обнаружена система тотальной слежки и видеофиксации.
Rusvesna.su 07:49
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета 05:33
Биатлон

Поршнева и Поварницын стали вторыми в сингл-миксте на этапе Кубка IBU

Россияне Анастасия Поршнева и Александр Поварницын завоевали серебро в одиночной смешанной эстафете (сингл-миксте) на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в австрийском Обертиллиахе.
РИА Новости 05:29
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Матч ТВ вчера в 03:39
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Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю

Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.
Lenta.ru вчера в 19:33
Спорт

СК сообщил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории

Следственный Комитет получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, находящийся в настоящее время в США, вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 02:05
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В РПЦ рассказали, допустимо ли православному человеку брать кредиты

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион рассказал, что верующим допустимо оформлять кредиты и банковские вклады, но стоит отказаться от рискованных банковских операций.
Газета.Ru 07:58
Кино

Режиссер фильма «Текст» рассказал, как Асмус согласилась на секс-сцену

Актриса Кристина Асмус была осведомлена о съемках откровенной сцены перед принятием решения об утверждении ее на роль девушки Нины в фильме «Текст».
Слово и Дело 06:17
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