Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПодросток открыл стрельбу в московской школе

Школа, в которой произошел инцидент, находится в Войковском районе Москвы. Как отмечают в пресс-службе, в полицию поступило сообщение о том, что ученик принес с собой травматический пистолет и выстрелил из него внутри здания.
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Подросток открыл стрельбу в школе на севере Москвы

РИАМО05:34

СК проверит информацию об ученике, принесшем пистолет в школу

РИА Новости08:53

Подросток открыл стрельбу в московской школе

Российская газета05:40

СК начал проверку по факту стрельбы подростка в московской школе

Вечерняя Москва10:47

В московской школе ученик выстрелил из травматического пистолета

Интерфакс05:18

В Москве ученик принес в школу пистолет и выстрелил в здании

ТАСС05:06

В МВД прокомментировали стрельбу в московской школе

РЕН ТВ05:55
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AirPods Pro не являются новым поколением AirPods, так как это полностью новый продукт, который очень сильно отличается от классической модели беспроводных наушников.
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Россия ответила на обвинения в незаконности получения ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал обвинения в том, что Москва пользовалась методами воздействия на чиновников Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) для получения голосов при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
Lenta.ru 06:12
Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
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«Магнит» переделает гипермаркеты в «суперсторы»

В суперсторы превратятся гипермаркеты «Магнита», работающие под вывеской «Семейный плюс».
Кубанские новости вчера в 13:19
Политика

Путин прибыл в Будапешт для переговоров с премьером Венгрии

Президент РФ Владимир Путин в среду прибыл в Будапешт, где состоятся его переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
ТАСС 09:12
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Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Происшествия

Полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП в Твери

Тверская полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП, в котором пострадали три человека, сообщила РИА Новости представитель УМВД региона.
РИА Новости 10:36
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Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС

Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что власти приняли решение отказаться от проведения саммита АТЭС в ноябре и климатического форума в декабре.
RT на русском 10:24
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 09:09
Экономика

Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта

"Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы", – говорится в докладе.
Газета.Ru 06:44
Происшествия

СК возбудил дело по факту избиения девочки в детсаду Ярославля

RT на русском 09:13
Политика

В Раде нового созыва произошла первая драка

В Верховной раде IX созыва произошла первая драка.
Газета.Ru 08:38
Происшествия

Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»

Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Росбалт вчера в 12:15
Политика

Конгресс США признал геноцид армян

Палата представителей США признала геноцид армян в Османской империи. Об этом сообщается в Twitter Палаты представителей.
Газета.Ru вчера в 19:59
Здоровье

В России предложили бесплатно раздавать лекарства по рецептам

Ученые считают, что вместо централизованной госзакупки лекарств нужно возмещать гражданам расходы на медикаменты или закладывать траты на препараты в норматив финансирования поликлиник.
Lenta.ru вчера в 21:28
Политика

В Женеве приступает к работе Конституционный комитет Сирии

Конституционный комитет Сирии начинает работу в Женеве.
ТАСС вчера в 19:30
Гаджеты

Раскрыты полные характеристики нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro

Накануне презентации были раскрыты полные характеристики нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro, который уже появился в базе данных TENAA.
Astera вчера в 09:52
Футбол

Непомнящий рассказал, какими словами Дзюба обзывал капитана «Томи»

По словам Непомнящего, Дзюба был таким парнем, который понимал свою роль, и несмотря на юный возраст он вел себя как самый взрослый.
Нева Спорт 10:58
Общество

Роскомнадзор запросил данные о сборе отпечатков пальцев у школьников

Ранее газета "Коммерсант" опубликовала информацию о том, что сотрудники корпоративного университета "Синергия" без разрешения родителей снимают отпечатки пальцев у учащихся подмосковных школ.
РИА Новости 07:38
Общество

Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей

Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 07:22
Политика

Лукашенко выступил против декоммунизации Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии заявил, что в стране не будет декоммунизации, так как белорусы уважают свое историческое прошлое, в том числе и советское.
РЕН ТВ 06:26
Футбол

Мусса Дембеле приостановил выступления за сборную Бельгии

Полузащитник «Гуанчжоу Фули» Мусса Дембеле сообщил, что он принял решение приостановить выступления за сборную Бельгии.
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла

Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
BFM.ru 10:37
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
RT на русском 07:58
Авто

Опубликовали первые фото новой Kia Optima

В интернете появились первые снимки новой версии Kia Optima, который продаётся на некоторых рынках с именем K5.
OAnews вчера в 11:54
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Lenta.ru вчера в 16:05
Армия и оружие

Пушилин объявил о масштабных учениях МЧС, МВД и Народной милиции ДНР

Плановые учения подразделений МЧС, Народной милиции и министерства внутренних дел пройдут в Донецкой Народной Республике.
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Армия и оружие

СМИ узнали об операции 10 российских подлодок в Северной Атлантике

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45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа

Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
Discover24 вчера в 06:28
Здоровье

Врач назвала первые признаки инсульта

Главный детский невролог Москвы Татьяна Батышева рассказала, кто предрасположен к инсультам и как распознать его первые признаки у взрослых и детей.
РИА Новости вчера в 08:26
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