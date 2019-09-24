Происшествия

Новые ИзвестияНовые ИзвестияПодросток планировал массовое убийство в Кирове

Ученик одной из школ Кирова, который, по сведениям МВД, планировал совершение массового убийства в учебном заведении, имел конфликт с одноклассниками. Об этом журналистам рассказал уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин.
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Владимир Шабардин о подростке, готовившем массовое убийство в школе: «Подобных случаев в Кировской области на моей практике не было»

КП - Киров08:30

У планировавшего атаку в школе подростка был конфликт с одноклассниками

Эхо Москвы в Кирове08:25

У планировавшего массовое убийство в Кирове подростка был конфликт в школе

ТАСС06:49

Известны подробности готовящегося массового убийства в школе под Кировом

Gorodkirov.ru07:06

Назван мотив готовившего нападение на школу кировского школьника

Взгляд.ру07:05

Омбудсмен рассказал о мотивах подростка, готовившего убийство в школе

Российская газета07:39

Кировский подросток планировал нападение на школу из-за конфликта

RT на русском06:23
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Политика

В Госдепе прокомментировали невыдачу виз США части делегации России

Соединённые Штаты «серьёзно относятся к своим обязательствам» в рамках соглашения с ООН, заявили в Госдепартаменте, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.
RT на русском 16:36
Армия и оружие

Испанская газета сравнила российский спецназ с «Морскими котиками» США

Испанская газета АВС рассказала о знаменитом американском спецподразделении «Морские котики» и российском спецназе, сравнив две структуры по многим параметрам.
Слово и Дело 09:03
Происшествия

Актер Павел Устинов выразил поддержку фигурантам «московского дела»

Актер Павел Устинов выразил благодарность всем, кто выступил в его защиту и пообещал поддерживать других фигурантов «московского дела» «всеми возможными способами».
Афиша Daily 15:30
Политика

В Конгрессе США призвали начать импичмент Трампа

В Палате представителей Конгресса США всерьез задумались о начале процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа.
Росбалт 15:58
Происшествия

Заседание суда по УДО Александра Протасовицкого перенесли на 1 октября

Клинцовский городской суд Брянской области перенес на 1 октября рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, осужденного вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым за драки в центре Москвы.
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В октябре в России начнутся продажи миниатюрных смартфонов Palm, пишет ресурс Mobile-Review.Новинка была представлена еще в 2018 году.
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Футбол

Головин забил свой первый гол в сезоне за «Монако»

Футболист сборной России Александр Головин забил свой первый гол в сезоне за "Монако", отличившись в матче седьмого тура чемпионата Франции против "Ниццы".
РИА Новости 15:40
Технологии

Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам

Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.
Computerworld Россия 07:58
Энергетика

Дания попала в газовую зависимость от России

На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru вчера в 11:44
Происшествия

Сергей Гармаш экстренно госпитализирован

Газета.Ru 04:53
Политика

Зеленский встретился с Меркель на полях ГА ООН

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях Генассамблеи ООН.
RT на русском 16:20
Общество

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал письмо от актеров

Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил РБК, что письмо актеров с просьбой освободить участников «московского дела» поступило в аппарат премьера.
РБК 12:02
Гаджеты

Новая операционная система Apple для iPad вышла официально

Apple выпустила финальную версию iPadOS, версию iOS, предназначенную специально для планшетов компании.
Life.ru 13:43
Транспорт

По Крымскому мосту прошел тестовый поезд

Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.
Вести.Ru 08:15
Происшествия

В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Футбол

УЕФА: высший дивизион Лиги наций расширится до 16 команд

Завтра, 24 сентября, пройдет заседание исполнительного комитета, на котором объявят о расширении высшего дивизиона Лиги наций.
Спорт-Экспресс вчера в 14:08
Армия и оружие

Экс-глава «Росатома» Кириенко призвал довести до конца работу над оружием, неудачно испытанным под Северодвинском

Экс-глава «Росатома» Сергей Кириенко призвал довести до конца работу над оружием, неудачно испытанным под Северодвинском.
Эхо Москвы 16:01
Футбол

Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году

РИА Новости 13:48
Интернет

Экс-сотрудник Microsoft рассказал, почему в Windows 10 так много багов

Джерри Берг, экс-сотрудник Microsoft, занимающий ранее в компании должность старшего разработчика программного обеспечения для операционной системы, рассказал, почему в Windows 10 так много багов.
Актуальные Новости 02:16
Политика

Жителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы в Германию

Депутата немецкой Свободной демократической партии Рената Альт возмутило, что Берлин выдает жителям Донбасса с российскими паспортами визы в Германию.
РИА Новости 12:15
Наука

Антидепрессанты в большей степени уменьшают симптомы беспокойства, нежели депрессии

Материалы и методы исследования Исследование проводилось в отделениях общей практики и включало 653 человека в Англии в возрасте от 18 до 74 лет с депрессивными симптомами разной степени тяжести или продолжительности за последние два года.
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Общество

Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре

Коммерсантъ 10:58
Технологии

В Австралии планируют выявлять водителей, отвлекающихся на соцсети

Самый густонаселенный штат Австралии станет первым регионом в стране, где водителей, отвлекающихся на социальные сети, текстовые сообщения или телефонные звонки, будут отслеживать с помощью специальных камер.
REGNUM вчера в 05:28
Космос

Венера могла быть пригодной для жизни

Дилетант 05:01
Политика

Россия не намерена расширять список поставщиков газа на Украину

Глава российского Минэнерго Александр Новак сообщил, что у России нет планов менять законодательство и допускать экспорт трубопроводного газа на Украину другими поставщиками, помимо «Газпрома».
RT на русском 15:06
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Соловьев эмоционально отреагировал на «либеральный бред» о России

Телеведущий Владимир Соловьев вышел из себя во время обсуждения образа Иосифа Сталина в прямом эфире канала "Россия 1". Журналист громко кричал, бил по барьеру и в целом очень резко отреагировал на "либеральный бред про российскую историю".
Комсомольская правда 00:52
Происшествия

Путь шамана окончен. Габышев возвращается домой

Путь шамана Саши, который шел изгонять бесов из президента Владимира Путина, сообщил СМИ, что возвращается домой.
LentaChel.ru 22 сентября в 08:55
Политика

МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа

Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
Lenta.ru 22 сентября в 12:01
Армия и оружие

Эрдоган предложил разрешить ядерное оружие для всех или запретить

Эрдоган добавил, что обладание ядерной энергией должно быть либо запрещено для всех стран, либо для всех разрешено.
РБК 16:24
Политика

Макрон отметил прогресс в диалоге между Украиной и Россией

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что видит прогресс в отношениях российской и украинской сторон.
Газета.Ru 15:30
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