Происшествия
Новые ИзвестияПодросток планировал массовое убийство в Кирове
Ученик одной из школ Кирова, который, по сведениям МВД, планировал совершение массового убийства в учебном заведении, имел конфликт с одноклассниками. Об этом журналистам рассказал уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 16:43, Вашингтон
Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз США части делегации России
Соединённые Штаты «серьёзно относятся к своим обязательствам» в рамках соглашения с ООН, заявили в Госдепартаменте, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.
RT на русском 16:36
Армия и оружие
Испанская газета сравнила российский спецназ с «Морскими котиками» США
Испанская газета АВС рассказала о знаменитом американском спецподразделении «Морские котики» и российском спецназе, сравнив две структуры по многим параметрам.
Слово и Дело 09:03
Происшествия
Актер Павел Устинов выразил поддержку фигурантам «московского дела»
Актер Павел Устинов выразил благодарность всем, кто выступил в его защиту и пообещал поддерживать других фигурантов «московского дела» «всеми возможными способами».
Афиша Daily 15:30
Политика
В Конгрессе США призвали начать импичмент Трампа
В Палате представителей Конгресса США всерьез задумались о начале процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа.
Росбалт 15:58
Происшествия
Заседание суда по УДО Александра Протасовицкого перенесли на 1 октября
Клинцовский городской суд Брянской области перенес на 1 октября рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, осужденного вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым за драки в центре Москвы.
ТАСС 09:54
Гаджеты
В России запускают продажи миниатюрного смартфона Palm
В октябре в России начнутся продажи миниатюрных смартфонов Palm, пишет ресурс Mobile-Review.Новинка была представлена еще в 2018 году.
UfaTime.ru вчера в 04:24
Футбол
Головин забил свой первый гол в сезоне за «Монако»
Футболист сборной России Александр Головин забил свой первый гол в сезоне за "Монако", отличившись в матче седьмого тура чемпионата Франции против "Ниццы".
РИА Новости 15:40
Технологии
Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам
Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.
Computerworld Россия 07:58
Энергетика
Дания попала в газовую зависимость от России
На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru вчера в 11:44
Происшествия
Сергей Гармаш экстренно госпитализирован
Газета.Ru 04:53
Политика
Зеленский встретился с Меркель на полях ГА ООН
Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях Генассамблеи ООН.
RT на русском 16:20
Общество
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал письмо от актеров
Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил РБК, что письмо актеров с просьбой освободить участников «московского дела» поступило в аппарат премьера.
РБК 12:02
Гаджеты
Новая операционная система Apple для iPad вышла официально
Apple выпустила финальную версию iPadOS, версию iOS, предназначенную специально для планшетов компании.
Life.ru 13:43
Транспорт
По Крымскому мосту прошел тестовый поезд
Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.
Вести.Ru 08:15
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Футбол
УЕФА: высший дивизион Лиги наций расширится до 16 команд
Завтра, 24 сентября, пройдет заседание исполнительного комитета, на котором объявят о расширении высшего дивизиона Лиги наций.
Спорт-Экспресс вчера в 14:08
Армия и оружие
Экс-глава «Росатома» Кириенко призвал довести до конца работу над оружием, неудачно испытанным под Северодвинском
Экс-глава «Росатома» Сергей Кириенко призвал довести до конца работу над оружием, неудачно испытанным под Северодвинском.
Эхо Москвы 16:01
Футбол
Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году
РИА Новости 13:48
Интернет
Экс-сотрудник Microsoft рассказал, почему в Windows 10 так много багов
Джерри Берг, экс-сотрудник Microsoft, занимающий ранее в компании должность старшего разработчика программного обеспечения для операционной системы, рассказал, почему в Windows 10 так много багов.
Актуальные Новости 02:16
Политика
Жителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы в Германию
Депутата немецкой Свободной демократической партии Рената Альт возмутило, что Берлин выдает жителям Донбасса с российскими паспортами визы в Германию.
РИА Новости 12:15
Наука
Антидепрессанты в большей степени уменьшают симптомы беспокойства, нежели депрессии
Материалы и методы исследования Исследование проводилось в отделениях общей практики и включало 653 человека в Англии в возрасте от 18 до 74 лет с депрессивными симптомами разной степени тяжести или продолжительности за последние два года.
МКБ-11 вчера в 04:33
Общество
Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре
Коммерсантъ 10:58
Технологии
В Австралии планируют выявлять водителей, отвлекающихся на соцсети
Самый густонаселенный штат Австралии станет первым регионом в стране, где водителей, отвлекающихся на социальные сети, текстовые сообщения или телефонные звонки, будут отслеживать с помощью специальных камер.
REGNUM вчера в 05:28
Космос
Венера могла быть пригодной для жизни
Дилетант 05:01
Политика
Россия не намерена расширять список поставщиков газа на Украину
Глава российского Минэнерго Александр Новак сообщил, что у России нет планов менять законодательство и допускать экспорт трубопроводного газа на Украину другими поставщиками, помимо «Газпрома».
RT на русском 15:06
Политика
Соловьев эмоционально отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев вышел из себя во время обсуждения образа Иосифа Сталина в прямом эфире канала "Россия 1". Журналист громко кричал, бил по барьеру и в целом очень резко отреагировал на "либеральный бред про российскую историю".
Комсомольская правда 00:52
Происшествия
Путь шамана окончен. Габышев возвращается домой
Путь шамана Саши, который шел изгонять бесов из президента Владимира Путина, сообщил СМИ, что возвращается домой.
LentaChel.ru 22 сентября в 08:55
Политика
МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
Lenta.ru 22 сентября в 12:01
Армия и оружие
Эрдоган предложил разрешить ядерное оружие для всех или запретить
Эрдоган добавил, что обладание ядерной энергией должно быть либо запрещено для всех стран, либо для всех разрешено.
РБК 16:24
Политика
Макрон отметил прогресс в диалоге между Украиной и Россией
Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что видит прогресс в отношениях российской и украинской сторон.
Газета.Ru 15:30