Происшествия

Новые ИзвестияНовые ИзвестияПодросток планировал массовое убийство в Кирове

Ученик одной из школ Кирова, который, по сведениям МВД, планировал совершение массового убийства в учебном заведении, имел конфликт с одноклассниками. Об этом журналистам рассказал уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин.
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Владимир Шабардин о подростке, готовившем массовое убийство в школе: «Подобных случаев в Кировской области на моей практике не было»

КП - Киров08:30

У планировавшего атаку в школе подростка был конфликт с одноклассниками

Эхо Москвы в Кирове08:25

Известны подробности готовящегося массового убийства в школе под Кировом

Gorodkirov.ru07:06

Омбудсмен рассказал о мотивах подростка, готовившего убийство в школе

Российская газета07:39

Назван мотив готовившего нападение на школу кировского школьника

Взгляд.ру07:05

У планировавшего массовое убийство в Кирове подростка был конфликт в школе

ТАСС06:49

Кировский подросток планировал нападение на школу из-за конфликта

RT на русском06:23
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В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
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В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

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ФСБ проводит обыски в воронежском НИИ электротехники

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Росавиация разъяснила правила постановки дронов на учет

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