Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПодросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде

Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс". Утром в Зеленограде случайная прохожая обнаружила тело подростка и его рюкзак в лесополосе рядом с одной из школ.
Читать в источнике
Комментировать130
с чего всё началось

Мертвого ребенка нашли у школы в Зеленограде

Мальчик найден мертвым возле своей школы 2 сентября. Тело обнаружили в лесополосе около 9.00. Как стало известно «МК», экстренные службы вызвала местная жительница, которая шла домой с работы.
Московский Комсомолец03:57

Подробнее о событии

Знакомый погибшего в Зеленограде школьника: в самоубийство не верю

Говорит Москва10:02

Названа причина смерти подростка в Зеленограде: оставили на второй год

Московский Комсомолец05:57

Ребенок в Зеленограде покончил с собой в день школьной линейки

Москва 2405:48

Школьник покончил с собой перед линейкой в московской школе

Lenta.ru05:40

Ребенок в Зеленограде покончил с собой в день школьной линейки

Агентство Москва05:14

Ребенок покончил с собой по пути в школу в Зеленограде

РБК06:10

В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки

Интерфакс04:47
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 11:53, Вашингтон
Политика

Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун

РБК вчера в 08:40
Шоу-бизнес

Поклонская подтвердила развод с мужем

Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила развод с мужем.
РИА Новости 11:10
Армия и оружие

Зариф заявил, что Иран и Россия проведут совместные военные учения

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в Индийском океане пройдут совместные российско-иранские военные учения.
RT на русском 11:01
Общество

На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Культура

Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии в реанимации

Газета.Ru 07:07
Общество

Приставы отозвали иск о запрете Заворотнюк выезда за границу

Судебные приставы отказались от иска к известной актрисе Анастасии Заворотнюк, в котором они просили запретить ей ездить за рубеж из-за долга в 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в понедельник в Никулинском суде Москвы.
РИА Новости 04:31
Футбол

Футболист Игбун перешел из «Уфы» в «Динамо» на правах аренды

Нигерийский нападающий Сильвестр Игбун перешел из "Уфы" в московское "Динамо" на правах аренды.
ТАСС 10:29
Политика

Зампред Мосгордумы подал иск к Навальному из-за публикаций ФБК

Секретарь московского отделения партии "Единая Россия" Андрей Метельский сообщил РИА Новости, что подал иск в суд против Алексея Навального о защите чести и достоинства из-за публикаций "Фонда борьбы с коррупцией", отвергает все обвинения в свой адрес.
РИА Новости 07:31
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Наука

На Землю обрушилась мощная магнитная буря

Lenta.ru 07:07
Баскетбол

Сборная России одержала вторую победу подряд на ЧМ по баскетболу

Сборная России обыграла Южную Корею в матче группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 года.
РБК 10:30
Кино

Умер сценарист сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс

Британский писатель, сценарист популярного научно-фантастического сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс скончался в возрасте 84 лет.
REGNUM 11:33
Происшествия

Полиция Москвы завела административное дело после акции 31 августа

RT на русском 11:34
Общество

Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями

Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.
Вести.Ru 10:29
Происшествия

Главный тренер «Динамо» Хохлов подал иск к МВД на 28 млн рублей

Газета.Ru 06:20
Здоровье

Немецкий врач: что разрушает наши кровеносные сосуды

Немецкий ученый Мартин Галле в числе основных факторов риска в деле разрушения сосудов назвал курение.
Московский Комсомолец 04:45
Политика

Экс-президент Крыма перенес инсульт в Турции

Бывший крымский президент Юрий Мешков перенес инсульт в Турции.
Газета.Ru 10:00
Общество

В Сети появилось видео урагана «Дориан»

Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Театры

МХТ имени Чехова открывает сезон двумя премьерными спектаклями

ТАСС вчера в 17:04
Происшествия

Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии

Не менее 34 человек погибли в результате пожара на корабле близ острова Санта-Круз в Калифорнии.
BFM.ru 09:14
Общество

В Краснодаре открылась новая школа с 24 первыми классами

Администрации новой школы по улице имени Героя Аверкиева в густонаселенном Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара пришлось провести четыре торжественные линейки в честь Дня знаний из-за того, что в учебном заведении сформировали рекордное количество для города первых классов, сообщил журналистам в пресс-службе администрации города.
ТАСС 07:02
Политика

Пушков резко ответил главе МИД Латвии на слова о российской «истерике»

В свою очередь, глава латвийского министерства иностранных дел прокомментировал заявление Пушкова, заявив, что некто в России «занервничал» и впал в «истерику», отказываясь признавать «оккупацию» Латвии Советским Союзом.
ПолитРоссия 09:59
Экономика

Кипр досрочно погасил кредит перед Россией

Кипр принял решение о досрочном погашении кредита, взятом у России в 2011 году.
Российская газета 10:21
Футбол

Прядкин рассказал о действиях РПЛ в истории с трансфером Сутормина

Российская премьер-лига (РПЛ) в ситуации с переходами футболиста Алексея Сутормина действовала в рамках предоставленных документов, заявил глава РПЛ Сергей Прядкин.
РИА Новости 09:15
Здоровье

Роспотребнадзор назвал лучшим способом профилактики гриппа вакцинацию

Исследования Роспотребнадзора показали, что одним из самых эффективных способов избежать инфекции является вакцинация.
РИА Дагестан 03:41
Футбол

ЦСКА арендовал у «Васко да Гама» Лукаса Сантоса

РИА Новости 11:04
Общество

Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний

Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».
Lenta.ru 08:42
Общество

ОМОН провел показательное задержание на школьной линейке в Петербурге

РБК 11:33
Армия и оружие

В Госдепе отреагировали на операцию США в Идлибе

Представитель Госдепа заявил, что авиаудары Соединенных Штатов по террористам "Аль-Каиды" в Сирии были точечными и целенаправленными.
Газета.Ru вчера в 23:00
Политика

В Берлине начинается подготовка саммита «нормандской четверки»

В Берлине в понедельник состоится встреча внешнеполитических советников лидеров стран «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия, Украина).
Росбалт вчера в 18:36
Главное