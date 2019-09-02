Мальчик найден мертвым возле своей школы 2 сентября. Тело обнаружили в лесополосе около 9.00. Как стало известно «МК», экстренные службы вызвала местная жительница, которая шла домой с работы.

с чего всё началось

Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс". Утром в Зеленограде случайная прохожая обнаружила тело подростка и его рюкзак в лесополосе рядом с одной из школ.

Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде

Шоу-бизнес Поклонская подтвердила развод с мужем Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила развод с мужем.

Армия и оружие Зариф заявил, что Иран и Россия проведут совместные военные учения Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в Индийском океане пройдут совместные российско-иранские военные учения.

Общество На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».

Общество Приставы отозвали иск о запрете Заворотнюк выезда за границу Судебные приставы отказались от иска к известной актрисе Анастасии Заворотнюк, в котором они просили запретить ей ездить за рубеж из-за долга в 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в понедельник в Никулинском суде Москвы.

Политика Зампред Мосгордумы подал иск к Навальному из-за публикаций ФБК Секретарь московского отделения партии "Единая Россия" Андрей Метельский сообщил РИА Новости, что подал иск в суд против Алексея Навального о защите чести и достоинства из-за публикаций "Фонда борьбы с коррупцией", отвергает все обвинения в свой адрес.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Баскетбол Сборная России одержала вторую победу подряд на ЧМ по баскетболу Сборная России обыграла Южную Корею в матче группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 года.

Кино Умер сценарист сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс Британский писатель, сценарист популярного научно-фантастического сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс скончался в возрасте 84 лет.

Общество Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.

Здоровье Немецкий врач: что разрушает наши кровеносные сосуды Немецкий ученый Мартин Галле в числе основных факторов риска в деле разрушения сосудов назвал курение.

Политика Экс-президент Крыма перенес инсульт в Турции Бывший крымский президент Юрий Мешков перенес инсульт в Турции.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Происшествия Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии Не менее 34 человек погибли в результате пожара на корабле близ острова Санта-Круз в Калифорнии.

Общество В Краснодаре открылась новая школа с 24 первыми классами Администрации новой школы по улице имени Героя Аверкиева в густонаселенном Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара пришлось провести четыре торжественные линейки в честь Дня знаний из-за того, что в учебном заведении сформировали рекордное количество для города первых классов, сообщил журналистам в пресс-службе администрации города.

Политика Пушков резко ответил главе МИД Латвии на слова о российской «истерике» В свою очередь, глава латвийского министерства иностранных дел прокомментировал заявление Пушкова, заявив, что некто в России «занервничал» и впал в «истерику», отказываясь признавать «оккупацию» Латвии Советским Союзом.

Экономика Кипр досрочно погасил кредит перед Россией Кипр принял решение о досрочном погашении кредита, взятом у России в 2011 году.

Футбол Прядкин рассказал о действиях РПЛ в истории с трансфером Сутормина Российская премьер-лига (РПЛ) в ситуации с переходами футболиста Алексея Сутормина действовала в рамках предоставленных документов, заявил глава РПЛ Сергей Прядкин.

Здоровье Роспотребнадзор назвал лучшим способом профилактики гриппа вакцинацию Исследования Роспотребнадзора показали, что одним из самых эффективных способов избежать инфекции является вакцинация.

Общество Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».

Армия и оружие В Госдепе отреагировали на операцию США в Идлибе Представитель Госдепа заявил, что авиаудары Соединенных Штатов по террористам "Аль-Каиды" в Сирии были точечными и целенаправленными.