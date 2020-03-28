Коронавирус
Aobe.ruПодросток с коронавирусом скончался из-за отсутствия страховки
Предствавители федеральной системы здравоохранения считают, что это дело необходимо изучить детальнее. В американском штате Калифорния 17-летний подросток скончался, так как ему отказали в медицинской помощи из-за отсутствия страховки, пишет РИА Новости, ссылаясь на публикацию CBS.
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Американец с коронавирусом умер после отказа в помощи из-за страховки
Московский Комсомолецвчера в 12:08
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