Происшествия
Российская газетаПодросток убил подругу и ее семью в Австрии
На популярном австрийском горнолыжном курорте Китцбюэль (федеральная земля Тироль) подросток из ревности убил свою подругу и четырех членов ее семьи.
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В Петербурге блогер упал с высоты, делая селфи
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Происшествия
Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги
Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
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«Локомотив» обыграл «Арсенал» и вышел на первое место в РПЛ
Футболисты московского "Локомотива" победили тульский "Арсенал" в домашнем матче 12-го тура чемпионата России и вышли на первое место в турнирной таблице.
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ФХР и прославленные ветераны поздравили Бориса Михайлова с 75-летием
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Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Российская газета вчера в 00:50
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ФАН вчера в 22:38
Общество
Названа главная польза винограда
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Происшествия
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Премьер Франции Эдуар Филипп сообщил, что в стране будет проведена тщательная проверка сотрудников правоохранительных органов после того, как сотрудник префектуры полиции в Париже убил четверых коллег.
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Художник-каллиграф Покрас Лампас восстановил свой арт-объект на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге.
Коммерсантъ 02:48
Шоу-бизнес
Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского выходит замуж
В семье актрисы Любови Толкалиной ожидается счастливое событие: ее дочь от режиссера Егора Кончаловского – восемнадцатилетняя Мария - объявила о помолвке.
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Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции
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Трэвис Скотт впервые высказался о расставании с Кайли Дженнер
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Что произошло Туристический автобус, ехавший из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся у села Паново-Осаново.
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Технологии
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