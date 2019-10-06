На популярном австрийском горнолыжном курорте Китцбюэль (федеральная земля Тироль) подросток из ревности убил свою подругу и четырех членов ее семьи.

Подросток убил подругу и ее семью в Австрии

Политика Путин призвал телевидение не выставлять Украину в невыгодном свете Президент России Владимир Путин призвал российские телеканалы не выставлять Украину в дурном свете.

Шоу-бизнес Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.

Здоровье Врачи рекомендовали отказаться от злоупотребления наращиванием ресниц Женщинам не стоит злоупотреблять наращиванием ресниц, так как эта процедура может привести к вредным для здоровья последствиям.

Политика Путин побывал в сибирской тайге — Песков Президент Российской Федерации Владимир Путин, которому 7 октября исполнится 67 лет, побывал в тайге в Сибири.

Футбол Футболист Широков заявил, что вся игра «Краснодара» держится на Ари Роман Широков, ранее игравший в качестве полузащитника за «Зенит», рассказал в эфире телеканала «Матч Премьер» свое видение сильных и слабых сторон ФК «Краснодар» и московского клуба «Спартак».

Политика ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Хоккей «Рейнджерс» обыграли «Оттаву» с пятью очками Панарина и Бунчевича Хоккейный клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" увереннно обыграл хоккеистов "Оттавы" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра состоялась на льду арены "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Происшествия В Петербурге блогер упал с высоты, делая селфи Блогер попал в реанимацию после неудачной попытки сделать селфи на заброшенной котельной в Санкт-Петербурге.

Футбол «Ростов» обыграл ЦСКА благодаря дублю Байрамяна Героем встречи в составе «Ростова» стал Хорен Байрамян, который оформил дубль. Еще один мяч за гостей забил Элдор Шомуродов.

Единоборства Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.

Происшествия В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

Культура Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.

Происшествия Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.

Технологии «Коммерсантъ» сообщил об утечке данных миллионов клиентов «Билайна» В открытом доступе в интернете появилась база данных клиентов «Билайна», сообщает «Коммерсантъ».

Здоровье Доктор Мясников назвал неожиданные симптомы рака на теле человека Известный российский врач Александр Мясников высказался о симптомах онкологии на человеческом теле в эфире программы «О самом главном».

Армия и оружие В ДНР сообщили об обстреле Зайцева со стороны ВСУ Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что Вооружённые силы Украины в течение получаса обстреливали район школы в посёлке Зайцево на севере Горловки Донецкой народной республики (ДНР).

Политика Израиль обсудил со странами Персидского залива договор о ненападении Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обсудил с главами МИД стран Персидского залива инициативу заключить с ними договор о ненападении, сообщает израильский телеканал Arutz 12.