Происшествия
Российская газетаПодросток убил подругу и ее семью в Австрии
На популярном австрийском горнолыжном курорте Китцбюэль (федеральная земля Тироль) подросток из ревности убил свою подругу и четырех членов ее семьи.
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Женщинам не стоит злоупотреблять наращиванием ресниц, так как эта процедура может привести к вредным для здоровья последствиям.
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В сети появились фотографии Загитовой в образе Клеопатры
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Путин побывал в сибирской тайге — Песков
Президент Российской Федерации Владимир Путин, которому 7 октября исполнится 67 лет, побывал в тайге в Сибири.
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Футболист Широков заявил, что вся игра «Краснодара» держится на Ари
Роман Широков, ранее игравший в качестве полузащитника за «Зенит», рассказал в эфире телеканала «Матч Премьер» свое видение сильных и слабых сторон ФК «Краснодар» и московского клуба «Спартак».
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Хоккейный клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" увереннно обыграл хоккеистов "Оттавы" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра состоялась на льду арены "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
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Блогер попал в реанимацию после неудачной попытки сделать селфи на заброшенной котельной в Санкт-Петербурге.
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«Ростов» обыграл ЦСКА благодаря дублю Байрамяна
Героем встречи в составе «Ростова» стал Хорен Байрамян, который оформил дубль. Еще один мяч за гостей забил Элдор Шомуродов.
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В Киеве начался «майдан желтых повязок» против «формулы Штайнмайера»
Митинг против реализации «формулы Штайнмайера» по Донбассу проходит в Киеве в воскресенье, 6 октября.
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Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Происшествия
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Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
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Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43
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Известный российский врач Александр Мясников высказался о симптомах онкологии на человеческом теле в эфире программы «О самом главном».
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Армия и оружие
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Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что Вооружённые силы Украины в течение получаса обстреливали район школы в посёлке Зайцево на севере Горловки Донецкой народной республики (ДНР).
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В ВКС рассказали о реакции России на возможный ядерный удар
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Израиль обсудил со странами Персидского залива договор о ненападении
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Известный советский и российский юморист Евгений Петросян впервые смог попасть в свою квартиру после развода со своей уже бывшей супругой Еленой Степаненко.
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