Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПодросток убил подругу и ее семью в Австрии

На популярном австрийском горнолыжном курорте Китцбюэль (федеральная земля Тироль) подросток из ревности убил свою подругу и четырех членов ее семьи.
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