Происшествия
Российская газетаПодросток открыл стрельбу в московской школе
Школа, в которой произошел инцидент, находится в Войковском районе Москвы. Как отмечают в пресс-службе, в полицию поступило сообщение о том, что ученик принес с собой травматический пистолет и выстрелил из него внутри здания.
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Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Культура
Эмир Кустурица снял клип группе The Hatters
Российская фолк-группа The Hatters выпустила клип на песню "Всё сразу", режиссёром видео стал Эмир Кустурица.
ИА InterMedia 09:04
Политика
Украинский министр предложил ограничить россиян во владении СМИ
26 октября в интервью украинскому «Радио Свобода» министр заявил, что его ведомство разработает специальное законодательство, в котором будет прописано понятие «манипуляция в СМИ».
РБК 07:42
Общество
В закусочных Германии запретили название донер-кебаб
Власти города Веймар приняли решение запретить в закусочных название донер-кебаб, который пользуется популярностью у населения с самыми разными доходами.
Российская газета 07:43
Фигурное катание
Нугуманова рассказала, что Медведева здоровается с Тутберидзе
Российская фигуристка Елизавета Нугуманова сообщила о нынешних отношениях двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой с ее бывшим тренером Этери Тутберидзе.
ProstoProSport 05:31
Общество
Дания разрешила строительство «Северного потока-2»
Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG вести строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе.
Вести.Ru 09:05
Происшествия
Стрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт
По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
Газета.Ru 04:46
Экономика
Белозеров назвал возможные сроки строительства моста на Сахалин
Железнодорожная линия Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского (мост на Сахалин) может быть построена до конца 2035 года, заявил журналистам генеральный директор РЖД Олег Белозеров, передает корреспондент РБК.
РБК 09:00
Общество
МГУ объяснил претензии к двум студенткам журфака
Две студентки четвертого курса журфака МГУ Марина Ким и Фариза Дударова, пожаловавшиеся ранее на угрозы отчисления со стороны руководства факультета, приглашены на заседание комиссии по студенческим делам в связи с выявленным фактом подделки документов.
РБК 08:14
Общество
Forbes узнал о проспоренном миллиардером Гордеевым $1 млн
Искусствовед рассказывает, что предложил поспорить, бизнесмен согласился и поставил 1 млн долларов.
BFM.ru 08:22
Кино
Названа дата запуска стрим-сервиса HBO Max
Телеканал HBO назвал примерную дату запуска собственного стрим-сервиса. HBO Max начнет свою работу в мае 2020 года.
Культуромания 03:17
Гаджеты
Первые тесты новых APU AMD Ryzen разочаровывают
Уже в начале следующего года AMD должна представить новые мобильные процессоры Ryzen, которые будут основаны на архитектуре Zen 2 и будут производиться по семинанометровому техпроцессу.
iXBT.com 07:04
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Происшествия
В Ярославле дети в детском саду избили девочку
Весьма вчера в 16:06
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
RT на русском 07:58
Армия и оружие
Подлодки РФ проводят операцию по прорыву обороны НАТО, узнали СМИ
Согласно имеющейся информации, российские субмарины отрабатывают прорыв оборонительных рубежей НАТО, а также скрытный подход к восточному побережью США.
Газета.Ru 09:17
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Армия и оружие
Колесные Т-72: «Хаммеры» загримировали под российские танки в США
Национальная гвардия США заключила соглашение с голливудской компанией, специализирующейся на спецэффектах.
Российская газета 05:24
Здоровье
Рыбу, вызывающую паралич, могут продавать в Югре
Новости Югры 03:12
Политика
Путин прибыл в Будапешт для встречи с Орбаном
Президент России Владимир Путин прибыл в Венгрию для встречи с премьер-министром страны Виктором Орбаном.
ФАН 09:26
Общество
Медведев заявил о планах расширить налоговый режим для самозанятых
"В ближайшее время предлагается распространить этот опыт на другие регионы, поскольку это самый простой в декларировании налог на доходы, который не должен меняться", — сказал премьер.
РИА Новости 05:54
Экономика
Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года
На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
РБК 06:13
Технологии
Facebook обвинил израильскую фирму в слежке за пользователями WhatsApp
Американская компания Facebook подала судебный иск против израильской фирмы NSO Group.
РЕН ТВ вчера в 17:41
Армия и оружие
МИД РФ ответил на планы Украины провести учения на границе с Крымом
Накануне стало известно, что Киев намерен провести военные учения у границы с Крымом. Мероприятия планируют начать 31 октября.
ПолитРоссия 05:17
Происшествия
В Крыму закрыли сеть незаконных игорных заведений
Сотрудники МВД России ликвидировали в Крыму целую сеть нелегальных игорных заведений, завуалированных под букмекерские конторы.
Вести.Ru 05:23
Кино
Фёдор Добронравов раскрыл детали нового сезона «Сватов»
Российский актёр Фёдор Добронравов поделился новыми деталями седьмого сезона сериала «Сваты».
News.ru 06:25
Шоу-бизнес
Юлия Барановская рассказала о болезни Андрея Аршавина
Напомним, Юлия Барановская и Андрей Аршавин начали встречаться в 2003 году.
Комсомольская правда вчера в 19:05
Кино
HBO отказалась от приквела «Игры престолов»
Пилотная серия была снята прошедшим летом, но новый сериал не получит продолжения.
Газета.Ru вчера в 16:20