Ученик одной из школ в Войковском районе Москвы принес на занятия травматическое оружие и выстрелил в здании – обошлось без пострадавших, сообщает в среду столичный главк МВД РФ. Инцидент произошел еще накануне, но журналистам о нем стало известно только сейчас.

с чего всё началось

Пистолет у школьника был изъят, а в отношении владельца составлен протокол по факту административного правонарушения. В ведомстве сообщили, что оружие принадлежит отцу школьника. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

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